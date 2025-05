Festa dell’Ugl: “A Rieti stiamo realizzando il sogno della partecipazione. Bellucci: “Scelta coraggiosa del Comune”

Una battaglia storica

La federazione Ugl “Partecipate ambientali” ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della “Festa della Partecipazione”, che si è svolta a Rieti il Primo Maggio. L’evento, che è iniziato alle 10 a Ponte romano, ha visto una grande affluenza di cittadini, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni. Il corteo ha attraversato il centro della città fino a piazza Vittorio Emanuele II ed è stato caratterizzato dall’alternanza della musica e degli interventi dei partecipanti. Anche il sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi ha preso parte alla manifestazione, assieme al deputato di Fratelli d’Italia e questore della Camera Paolo Trancassini e il viceministro del Lavoro Maria Teresa Bellucci. Assieme a loro anche il segretario organizzativo confederale dell’Ugl Luca Malcotti, il segretario Ugl Rieti Pietro Santarelli e Stefano Andrini, segretario nazionale della Federazione PSA. Non sono mancate le presenze dei coordinatori degli altri partiti di centrodestra come Lega e Forza Italia.

La manifestazione si è svolta a Rieti perché «l’amministrazione comunale ha fatto una scelta coraggiosa», si legge in una nota del sindacato. «Abbiamo apprezzato e condiviso lo spirito dell’evento ‘La partecipazione al centro dell’Italia», ha detto il viceministro Bellucci, elogiando l’organizzazione che «ha voluto celebrare questa giornata festeggiando l’introduzione, da parte dell’amministrazione comunale, della partecipazione dei lavoratori nel Cda dell’Asm Rieti Spa, accogliendo una richiesta dell’Ugl».

Primo maggio, Bellucci sull’Ugl: «Il governo Meloni è in sintonia con queste iniziative»

«Il governo Meloni è pienamente in sintonia con tali iniziative – ha spiegato ancora il viceministro del Lavoro – come dimostrano le azioni concrete poste in essere dall’inizio della legislatura». «Penso non solo all’approvazione della legge sulla partecipazione dei lavoratori alla governance aziendale», ha ricordato Bellucci, «ma anche al recente intervento ad hoc sulla sicurezza nei posti di lavoro, con lo stanziamento di altri 650 milioni che si aggiungono ai 600 milioni di bandi Inail per le imprese già disponibili». «Un ulteriore segnale importante per contrastare un dramma così emergenziale. Il lavoro resta in cima all’agenda di governo, e i numeri positivi raggiunti in questi anni di legislatura ci dicono che siam sulla strada giusta», ha evidenziato Maria Teresa Bellucci, per poi aggiungere: «E’ ovvio c’è ancora molto da fare ma continueremo ad agire con determinazione e favorendo l’alleanza tra istituzioni, parte datoriale e sindacale».

Luca Malcotti: «Ci riappropriamo della battaglia partecipativa, grazie al viceministro Bellucci»

«Ringrazio UGL Rieti e la Federazione Partecipate per questa bellissima giornata – ha evidenziato il segretario organizzativo dell’Ugl Malcotti – siamo qui per celebrare la Festa della partecipazione. L’UGL ed il Comune di Rieti – dopo 75 anni di attesa – hanno dimostrato che la partecipazione si può realizzare con coraggio e determinazione». «Oggi ci riappropriamo della battaglia partecipativa e ci prendiamo l’impegno di replicare il modello Rieti in tutte le aziende pubbliche e private! Grazie a tutti coloro che hanno voluto essere qui in questa giornata storica, dai dirigenti sindacali della UGL, ai rappresentanti istituzionali», ha affermato ancora l’esponente sindacale. Poi ha aggiunto: «Un ringraziamento particolare al viceministro Bellucci per la passione e le belle parole sul nostro sindacato. W l’UGL!».

Daniele Sinibaldi: «A Rieti stiamo realizzando il sogno della partecipazione dei lavoratori»

«La manifestazione di Ugl Psa a Rieti in occasione del primo maggio è stata una bellissima occasione, non soltanto per vedere un centro storico pieno di lavoratori, ma soprattutto per celebrare la loro festa con un risultato concreto, quello della partecipazione diretta alla vita e alle decisioni delle aziende», ha detto il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, appartenente alla coalizione di centrodestra. « Noi con la nostra società Asm stiamo realizzando concretamente il sogno della partecipazione dei lavoratori al Consiglio di Amministrazione ed è un onore rappresentare un modello per tante altre amministrazioni italiane», ha precisato il primo cittadino, che ha poi ringraziato «il viceministro del lavoro Maria Teresa Bellucci per la presenza a Rieti e Stefano Andrini e Luca Malcotti di Ugl per aver scelto la nostra Città per questa grande manifestazione». Dopo Sinibaldi, Andrini ha rimarcato che «questo primo maggio non è stato solo un momento di celebrazione, ma un chiaro messaggio di rinnovamento. In un contesto difficile, Rieti rappresenta un modello da seguire per una gestione più inclusiva del lavoro».