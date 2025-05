Festa della mamma, apoteosi di fiori, peonia e rosa le regine. Ma vanno di moda anche i regali gastronomici

Festa della mamma, i trend

Domenica si festeggiano tutte le mamme. Il trend più popolare per il regalo è ancora una volta l’omaggio floreale. Fiori di tutti i tipi, raccolti sul campo o realizzati dai fioristi. Per i bambini più piccoli imperversano i “lavorini”, i regali fatti a mano che vengono solitamente realizzati a scuola prima di essere consegnati alle mamme. Per i bambini più grandi, i regali legati alla cucina, alla gastronomia, al benessere e alla bellezza sono sempre attuali. La tendenza del momento è quella di fare un regalo fai-da-te, come un bouquet di fiori secchi, che delizierà ogni madre con il suo fascino autentico e country. A fare il punto sui ‘pensieri’ da regalare è Interflora, azienda leader nella consegna di fiori, piante e regali a domicilio in tutto il mondo.

La peonia è associata alla Festa della mamma innanzitutto perché fiorisce in questo periodo dell’anno, più precisamente da marzo a maggio. Con la generosità dei suoi fiori, i suoi colori e il suo profumo, la peonia esprime pienamente il sentimento nobile e completo che ci lega alle nostre madri. Nel linguaggio dei fiori, simboleggia la protezione materna e l’intensità delle relazioni. La rosa non può mancare, niente di più azzeccato per la regina dei fiori, che sottolinea perfettamente la bellezza e l’intelligenza delle donne. Questo simbolo per eccellenza dell’amore non smetterà di lusingare le madri se offerto in un bouquet da parte dei loro figli. Anche la scelta dei colori delle rose permette di esprimere una varietà di emozioni: rosso per l’amore, rosa per la tenerezza, bianco per il rispetto o arancione per l’ammirazione.

Anche il giglio viene scelto per le composizioni floreali dedicate alla Festa della mamma. Orgoglioso e maestoso, esprime la nobiltà dei sentimenti e il rispetto. Il linguaggio dei fiori gli attribuisce anche un colorato simbolismo: ammirazione e devozione. Nella storia, è il fiore dei re e delle regine, un messaggio emotivo forte che sicuramente lusinga le madri. L’orchidea è da qualche anno uno dei fiori più popolari per la Festa della mamma: in particolare il genere phalaenopsis, apprezzato per la sua fioritura e robustezza. Nel linguaggio dei fiori, è simbolo di perfezione e grazia femminile. Moderna e altamente decorativa, l’orchidea ha il vantaggio di essere una pianta da fiore che la mamma può conservare più a lungo di un bouquet tradizionale.

Andando di fiopre in fiore, l’ortensia è una pianta da fiore molto apprezzata perché il linguaggio dei fiori la associa all’amore e alla gentilezza dei figli. Disponibile tutto l’anno presso i fioristi, l’ortensia piacerà a tutte le mamme con il pollice verde o che semplicemente preferiscono le piante alle composizioni di fiori recisi. Il garofano sta iniziando a rientrare sulla scena della Festa della mamma più timidamente e in modo più controverso. Associato all’amore puro e sincero nel XIX secolo, il suo significato si è poi evoluto in base ai suoi colori: il garofano rosso ha una connotazione molto erotica, mentre quello bianco porterebbe semplicemente sfortuna. Tuttavia, il garofano rimane un fiore emblematico della Festa della mamma in alcuni paesi come l’ Inghilterra.