Eurovision 2025, stasera il debutto di Lucio Corsi a Basilea. Stivali, spalline e armonica dal vivo (video)

L'Italia sul palco

L'autore di "Volevo essere un duro", secondo classificato a Sanremo, si esibirà ma non in concorso, qualificato di diritto alla finale del 17 maggio. In diretta su Rai2 dalle 21. La partita di biliardino per stemperare la tensione

Il countdown è finito tra beatificazioni, primati e tifoserie. Basilea si prepara ad accogliere questa Lucio Corsi, nella prima semifinale dell’Eurovision Song Contest 2025. Il cantautore toscano, secondo classificato a Sanremo con Volevo essere un duro (brano scelto per rappresentare l’Italia dopo la rinuncia del vincitore Olly) e vincitore del premio della critica Mia Martina, promette un grande spettacolo. E, per stemperare lo stress dell’attesa, si fa riprendere durante una partita di biliardino.

Eurovision 2025, stasera l’esibizione di Lucio Corsi

Oggi comincia la 69ma edizione dell’Eurovision Song Contest, con trentasette Paesi in gara. L’esibizione di Corsi è prevista per la seconda parte della serata, tra il nono artista in gara, Red Sebastian per il Belgio, e il decimo, i Mamagama per l’Azerbaigian. Sarà trasmessa in diretta su Rai 2 dalle 21 (con anteprima dalle 20.15) Per questa edizione si torna dove tutto è iniziato nel 1956, in Svizzera. Al tempo, era stata Lugano a ospitare la kermesse. La gara entra nel vivo con la prima semifinale condotta da Gabriele Corsi e BigMama, già presidente della giuria italiana all’Eurovision 2024. Le premesse per uno spettacolo memorabile ci sono tutte. Corsi, infatti, ha introdotto un elemento di novità che ha già attirato l’attenzione: l’armonica. Nonostante il regolamento dell’Ebu vieti l’utilizzo di strumenti musicali dal vivo. Il cantautore nato a Grosseto è riuscito ad aggirare l’ostacolo utilizzando durante le prove l’armonica al posto dell’assolo di chitarra. L’escamotage non viola il regolamento perché lo strumento non è collegato ad un amplificatore.

Sul palco con l’armonica dal vivo, non succedeva dal 1998

Una soluzione ingegnosa che sta già facendo parlare anche perché è dal 1998 (quando ancora c’era l’orchestra) che uno strumento non viene suonato dal vivo sul palco dell’Eurovision. Per quanto riguarda il look, Lucio Corsi riproporrà l’outfit non convenzionale di Sanremo: immancabili stivali, maglia trasparente e inconfondibili spalline gialle (all’Ariston sostenute da pacchetti di patatine). Alla vigilia l’artista, dieci anni di gavetta alle spalle fino all’exploit sanremese, ha detto di non puntare alla vittoria ma di volere rappresentare se stesso e la sua musica senza scendere a compromessi. Non è nella top ten ma il pezzo di Corsi, che a Sanremo si è esibito in duetto con Topo Gigio, è il secondo brano più ascoltato su Spotify tra quelli in gara all’Eurovision 2025 con oltre 6 milioni di stream.

L’Italia punta confermare l’ottava posizione

Durante l’esibizione, il brano sarà accompagnato da sottotitoli in inglese. Un’iniziativa accolta con entusiasmo dal web che definito il testo della canzone “il migliore di quest’anno”. L’Italia punta a confermare l’ottimo trend degli ultimi anni, cercando l’ottavo piazzamento consecutivo nella top 10. Corsi, qualificato di diritto alla finale di sabato 17 maggio come rappresentante di una nazione ‘Big Five’, si esibirà questa sera nella prima semifinale, trasmessa in diretta su Rai 2 dalle 21 (con anteprima dalle 20.15), con la conduzione di Gabriele Corsi e BigMama.