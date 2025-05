“Emanuela Orlandi era incinta”: indagato un noto blogger per le rivelazioni sulla ragazza scomparsa

È un 50enne ciociaro

Pietro Orlandi rilancia sui suoi profili social la notizia del blogger ciociaro indagato per aver pubblicato alcuni post sulla vicenda della sorella scomparsa Emanuela Orlandi su una pagina Facebook dedicata proprio ad Emanuela, che parlerebbe addirittura della ragazza incinta pochi giorni prima della sparizione.

Perquisita la casa del blogger, sequestrato il portatile

L’uomo è finito nel registro degli indagati nel procedimento sulla scomparsa il 22 giugno 1983 della 15enne vaticana e riaperto nel 2023 in Procura, a Roma. I pm di piazzale Clodio contestano al blogger di Frosinone il reato di favoreggiamento e nei giorni scorsi gli investigatori hanno proceduto ad una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, che vive in provincia di Frosinone, sequestrando anche il suo personal computer.

Emanuela Orlandi incinta a giugno 1983: la versione del blogger

Iscritto sul registro degli indagati un uomo di 53 anni, M.B. noto blogger, residente a Frosinone, ma originario di Napoli. L’uomo sarebbe finito del miro degli inquirenti dopo aver pubblicato due post sulla pagina Facebook “Vogliamo la verità su Emanuela Orlandi”. I due post riguardavano alcuni messaggi giunti al blogger, dopo un articolo pubblicato sui social dallo stesso uomo, da parte di una donna che si era firmata con le iniziali di L.C e che aveva rivelato al blogger di essere stata la segretaria di un ginecologo romano che aveva sottoposto a visita una ragazza, accompagnata da un uomo adulto, che confermava l’inizio di una gravidanza.

La difesa dell’uomo: sono estraneo ai fatti

Quella ragazza, secondo la testimone, sarebbe stata Emanuela Orlandi. I fatti proprio nel giugno del 1983. Rivelazioni, forti che non potevano passare inosservate in Procura. Secondo la Procura di Roma, l’uomo avrebbe nascosto alla magistratura queste alcune importanti informazioni arrivate da una presunta testimone oculare. Il 53enne è accusato di favoreggiamento. La difesa ha chiesto un interrogatorio di garanzia davanti al Pm per chiarire la posizione del blogger che da due anni si stava occupando della vicenda Orlandi.

A parlare per il52enne è il suo legale, l’avvocato Luigi Tozzi, che ha dichiarato: “Il mio assistito ha semplicemente esercitato la libertà di espressione, commentando fatti di cronaca noti. Ogni collegamento tra lui e il caso Orlandi è da escludere”. Sta di fatto che il noto blogger è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma, direzione distrettuale antimafia.