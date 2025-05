Canale 5 superato anche dal Nove, il Monza in Serie B: l’eredità Berlusconi perde clamorosamente colpi

Domenica bestiale

L’ultima creatura calcistica, il Monza, retrocesso malinconicamente in serie B, Canale che – in prima serata – finisce sotto la soglia psicologica del milione di telespettatori. Per tacere della squadra del cuore, il Milan, relegata a metà classifica, fuori dalla corsa all’Europa che conta. È stata una domenica bestiale per quel che resta dell’eredità Berlusconi e dei suoi settori simbolo (calcio e televisioni).

La tv di punta del Biscione che per la prima volta, dopo tanti anni, scende sotto la soglia di un milione di telespettatori in prima serata non si vedeva da tempo. The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi è stato surclassato non solo dai “pacchi” di Stefano De Martino su Raiuno ma anche dalla Nove con Fabio Fazio e addirittura pressoché uguagliata anche da Raitre con Presadiretta.

L’altro bene ideale era appunto il Monza, ultima creatura calcistica di Berlusconi, che il Cavaliere – dopo aver ceduto il Milan – aveva riportato dalla serie C alla massima serie. Proprio in questo turno di campionato per la squadra brianzola è arrivata la matematica retrocessione, dopo la terza disastrosa stagione di Serie A. L’allenatore ex milanista Nesta, senza inventarsi spiegazioni banali, è andato al sodo: la sua squadra è sparita insieme a Berlusconi, restando senza il sorriso del Cavaliere, senza la sua passione e la sua generosità.

Raiuno trionfa e Raitre agguanta la rete ammiraglia Mediaset

In questo scenario che segna la fine di un’era, emerge un altro aspetto. La Rai – che secondo i gufi dell’opposizione e gli analisti dei grandi giornali doveva miseramente perdere ascolti e introiti con un Cda indicato dal governo di centrodestra – sta invece vivendo una nuova primavera.

Ecco i dati di una domenica che per viale Mazzini è stata invece trionfale. La prima serata di domenica è stata vinta da Rai1 con lo speciale di Affari Tuoi, in onda dalle 20.44, visto da 5 milioni 291mila spettatori con il 27.94% di share. Su Canale 5 il reality The Couple – Una vittoria per due è stato seguito da 951mila spettatori con uno share del 7.7%. Meglio hanno fatto sul Nove Che Tempo Che Fa, scelto da 1 milione 681mila spettatori con l’8.8% (e poi 803mila spettatori con il 7.9% nella seconda parte chiamata Il Tavolo) e su Italia 1 Le Iene presentano Inside che ha raggiunto 1 milione 285mila spettatori e il 9.86% di share. L’offerta televisiva della prima serata prevedeva anche su Rai3 l’appuntamento con PresaDiretta, scelto da 915mila spettatori con il 4.87% di share. Un altro successo di quella che l’opposizione definisce TeleMeloni.