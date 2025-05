Bocchino zittisce Bersani: “Stavate con Stalin e contro Ue e Nato, Almirante vi diede una grande lezione”

Il video

Che la pace sia con voi, ma non con i politici. Nella serata di commento all’elezione del nuovo Papa, Leone XIV, a Piazzapulita, va in scena lo scontro tra Italo Bocchino e Pier Luigi Bersani. I due hanno duellato però non sul Pontefice, ma su destra, Resistenza, terrorismo e stragi. Con Bersani che ha iniziato con la solita filippica dell’antifascismo negato dagli attuali esponenti del governo Meloni e sul presunto imbarazzo dei partner europei, Bocchino ha avuto gioco facile nel rievocare gli scheletri nell’armadio della sinistra.

Bocchino e Bersani a duello sulla storia della destra e della sinistra

“Bersani fa un’analisi della destra completamente sbagliata. Il Msi è stato sempre atlantista nel periodo in cui i comunisti stavano con Stalin e l’Urss e successivamente contro la Ue. I fascisti? Giorgio Almirante era contro i movimenti terroristi di destra. L’Msi ha avuto un ruolo importante e ha avuto la forza di prendere gli sconfitti della guerra civile, evitare che diventassero terroristi e parlamentarizzarli. Francamente lezioni da democrazia da lui non le prendo. Mentre la destra votata si alla Nato e all’Ue, il Pci votava contro, la sinistra ha fallito tutto, non ne avete azzeccata una”. Bersani replica spazientito con un ironico: “Eh, mamma mia Bocchino…”. Poi cambia argomento: “Non dite una parola sulla sanità…”.