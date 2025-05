“A Depardieu perdono tutto, meno che l’insulto agli italiani”. Le parole del paparazzo Rino Barillari, aggredito dall’attore

I guai di Obelix

«Umanamente gli perdono le botte, secondo me ha perso la brocca. Ma mai l’insulto che quel giorno mi ha urlato mentre mi menava: ‘italiani gente di m..’. Quello proprio è ingiustificabile». L’ha detto il re dei paparazzi della Dolce Vita Rino Barillari intervistato dall’Adnkronos: il prossimo 17 giugno a Roma si ritroverà davanti a Gerard Depardieu nell’aula del tribunale di piazzale Clodio, dove l’attore francese è chiamato a presentarsi da imputato. Il 21 maggio dello scorso anno, il fotografo 80enne cadde a terra e preso a pugni da Depardieu davanti all’Harry’s bar di via Veneto, dopo averlo fotografato mentre pranzava nel dehor del locale. «Una gran delusione per me – ha proseguito Barillari – è sempre stato il mio mito, ci siamo reciprocamente rispettati. E quante foto gli ho fatto, pure con la Rossellini e Benigni».

Barillari su Depardieu: «All’improvviso gli è partita la brocca»

«All’improvviso gli è partita la brocca, chissà, per amore», ha aggiunto il re dei paparazzi italiano, evidenziando che «secondo me è pure circondato da persone sbagliate, sta sempre in mezzo ai casini, per questo umanamente lo perdono». «Sono però soddisfatto dal lavoro fatto dai carabinieri e ho fiducia nella magistratura – ha continuato Barillari – perché ha sbagliato ed è giusto che ne risponda». Solo una settimana fa, Depardieu è stato condannato a 18 mesi di carcere, con sospensione condizionale della pena, dopo essere stato accusato di aver aggredito una scenografa e un’assistente alla regia sul set del film del 2021 di Jean Becker “Les Volets verts”. Inoltre, il protagonista di Cyrano de Bergerac è stato incriminato anche nel 2020 dopo una denuncia per stupro presentata dall’attrice Charlotte Arnould .

Il racconto dell’aggressione al Secolo d’Italia

«Lui si mostra contrariato, la sua ragazza altrettanto: e si avventa subito contro di me, tentando di strapparmi dalle mani la macchina fotografica. A quel punto interviene lo stesso Depardieu che mi sferra tre pugni in faccia e mi manda in ospedale». Rino Barillari ha raccontato le dinamiche dell’aggressione di Depardieu nei suoi confronti in un’intervista al Secolo d’Italia lo scorso 22 maggio. «Io se ero più grosso mi difendevo, ma quello è una montagna… E ci sono i testimoni che hanno visto tutto», ha evidenziato ancora il fotografo.