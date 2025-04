Vicenza, il pugno duro del sindaco Pd: automobilista multato perché aveva lasciato il finestrino un po’ abbassato…

Istigazione al furto...

Il Codice della Strada parla chiaro, ma da lì’ a multare un automobilista per aver lasciato il finestrino aperto per dieci centimetri, ce ne passa e bisogna avere davvero il bidone della spazzatura al posto del cuore, come direbbe Buffon. A Vicenza, però, il sindaco del Pd Possamai ha scelto la linea dura e un un automobilista è stato multato per aver lasciato quello spazietto aperto nello sportello, durante la sosta. La polizia locale ha emesso una sanzione di 42 euro, citando l’articolo 158 del Codice della Strada, che impone ai conducenti di adottare le opportune cautele per evitare incidenti e impedire l’uso non autorizzato del veicolo.

Vicenza, fa discutere la multa per il vetro del finestrino abbassato

Questo episodio ha suscitato dibattiti sull’applicazione rigorosa della normativa, soprattutto in contesti considerati a basso rischio di criminalità. In sintesi, lasciare il finestrino dell’auto abbassato durante la sosta può essere considerato una violazione del Codice della Strada, poiché non garantisce la sicurezza del veicolo e può facilitare accessi non autorizzati. A Vicenza l’automobilista che domenica 23 marzo aveva parcheggiato la sua vettura in viale Dieci Giugno, a pochi metri dal santuario di Monte Berico a Vicenza, quando è tornato a riprendersela vi ha trovato sopra una multa della polizia locale dal valore di 42 euro per “istigazione al furto“.

Al Giornale di Vicenza l’automobilista si è lamentato: “Dal diritto romano in poi, prima dell’applicazione della norma letterale avviene – a discrezione del pubblico ufficiale – quella della stessa secondo buonsenso. Dove può esserci buonsenso se viene messa una multa a un’auto parcheggiata regolarmente sulle strisce bianche di fronte a un luogo di culto (dunque largamente frequentato da popolazione anziana) per un finestrino nemmeno spalancato, ma lasciato aperto, per dimenticanza, di qualche centimetro?”. L’uomo ha poi affermato che non presenterà ricorso, ma pagherà quanto dovuto.