“Vi sblocchiamo un ricordo imbarazzante”, Conte e l’inglese: sulla pagina Fb di FdI paragone impietoso con Meloni (video)

Lezione

“Vi sblocchiamo un ricordo imbarazzante…”. Video impietoso, comico, quello postato con la consueta ironia dalla pagina Fb di Fratelli d’Italia. Vediamo un Giuseppe Conte che biascica in un inglese improbabile, trascinando parole che francamente non si capiscono. Si trova in un consesso internazionale e gli astanti dal video appaiono alquanto perplessi, più imbarazzati di lui, all’epoca premier. Certo, il paragone è impietoso, anzi, improponibile con il frammento di video con Giorgia Meloni da Donald Trump alla Casa Bianca. L’eloquio in inglese del premier è limpido, rivela padronanza di forma e di concetti. Sì, ha ragione il team Fb di FdI: il ricordo è imbarazzante per il leader grillino che proprio in prossimità dell’atteso incontro tra Meloni e Trump aveva fatto dichiarazioni velenose.

Paragone inglorioso con l’inglese di Conte

Il video prosegue con il frame in cui il premier blocca l’interprete: “Faccio io”. L’autorevolezza con la quale prende lei la parole su un punto cruciale come le cifre sulla spesa militare è da manule. E’ un aspetto sul quale è bene evitare ogni mediazione interpretativa di traduzione. E Meloni prende la scena di fronte a un Trump attento e ammirato. «Mi è stato chiesto se abbiamo deciso- ha precisato Meloni- e io ho detto che l’Italia sta raggiungendo il 2 per cento: non abbiamo specificato le percentuali ma siamo consapevoli che la difesa è importante per il futuro». Così la premier interrompendo la traduttrice della Casa Bianca, che stava riferendo in inglese quanto detto poco prima rispondendo in italiano ad una domanda dei giornalisti presenti. Non è un particolare secondario pensare in inglese, oltreché parlarlo correttamente. Il ricordo