Vertice con Trump, Lilli Gruber raggelata dai suoi ospiti: “E’ stato un grande successo della Meloni” (video)

La serata tv

L’approccio era stato soft, quasi obiettivo: “Si può definire un successo, questo incontro della Meloni con Trump…”. Poi Lilli Gruber ha ritrovato se stessa e ha virato sulle critiche: però, in concreto, cosa porta a casa? A quel punto, subito dopo la fine del vertice tra la premier italiana e il presidente Usa nella Casa Bianca, nello studio di “Otto e mezzo” è calato il gelo. Il primo a parlare di risultati veri è Mario Monti, poi la giornalista del “Sole 24Ore” Lina Palmerini, quindi perfino il sempre velenoso (con la destra) Beppe Severgnini. A quel punto, alla Gruber, non è rimasto che attaccarsi al regista Luca Guadagnino, specializzato in film Lgbt, che ovviamente ha puntato sulle critiche rivolte da Meloni e Trump alla cultura woke, e lì, in studio, la conduttrice ha ritrovato il sorriso.

Gruber prova a pungere Meloni, i suoi ospiti la deludono

«Credo sia stato un successo politico sia per il presidente del consiglio per l’Italia. Ha schivato la patata bollente dei dazi, non trattandone concretamente. Non si è invischiata in una materia sulla quale non ha potere. E ha dimostrato in Europa che non era lì per togliere potere alla Commissione europea», ha detto Monti. Poi Palmerini, che conferma: “Condivido quanto detto da Monti”. E via così, per la gioia, si fa per dire, di Lilli…