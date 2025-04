Vance saluta l’Italia: “Paese meraviglioso e grande alleato degli Usa, bello incontrare il Papa e Meloni”

Il vicepresidente

“E’ stato un piacere incontrare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Roma. L’Italia è un paese meraviglioso e un grande alleato degli Stati Uniti”, scrive in un post su Instagram il vicepresidente degli Stati Uniti, J.D. Vance, a corredo di una foto in cui stringe la mano alla premier durante la sua recente visita a Roma. Oggi Vance è ripartito dall’Italia dopo un breve saluto a Papa Bergoglio.

Vance lascia l’Italia e conferma i legami stretti tra Italia e Usa

“È stato un onore visitare il Vaticano durante la Settimana Santa e una benedizione poter vivere la bellezza e la solennità della liturgia del Venerdì Santo nella Basilica di San Pietro”, scrive Vance in un altro post, allegando le foto della sua visita a San Pietro. Ieri mattina, poco dopo le 11.30, a Casa Santa Marta, Papa Francesco aveva avuto un breve incontro privato con il Vice Presidente degli Stati Uniti d’America, James David Vance. L’incontro, durato alcuni minuti, ha dato modo di scambiarsi gli auguri nel giorno di Pasqua. Lo fa sapere la Sala stampa del Vaticano.

“Il vicepresidente ha espresso la propria gratitudine a Papa Francesco per l’invito a incontrarlo nella domenica di Pasqua e per l’ospitalità che il Vaticano ha riservato alla sua famiglia”, si apprende da un comunicato della Casa Bianca in seguito al breve incontro tra Vance e il pontefice nella mattinata di oggi. Ad accogliere il vicepresidente Usa Vance a Santa Marta per l’ incontro col Papa, come mostra un video dell’Osservatore Romano, era stato padre Leonardo Sapienza, reggente della prefettura della casa pontificia. “So che non si sente bene, ma è bello vederla in salute – ha detto Vance al Papa – Grazie per avermi ricevuto”.

Bergoglio, che ha fatto gli auguri di Pasqua a Vance, gli ha regalato tre uova di cioccolato per i figli , una cravatta e dei rosari. Vance, al termine della breve incontro col Pontefice ha poi raggiunto la famiglia a San Paolo fuori le Mura. Ieri il vicepresidente Usa aveva incontrato in Vaticano il segretario di Stato , card. Pietro Parolin. Venerdì – con la famiglia – ha preso parte alla celebrazione in San Pietro della Passione del Signore.