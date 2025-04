Ultima Generazione contro la Nutella, blitz al supermercato contro Ferrero: “Cibo dannoso per la salute” (video)

"E' troppo ricco"

Nuova follia di Ultima Generazione: ora gli eco-vandali se la prendono pure con la cioccolata. Hanno fatto irrruzione in un supermercato per protestare contro la Ferrero, come si vede in un video sui social. E hanno mostrato un carrello carico di alcuni prodotti della nota marca dolciaria: fra cui alcuni barattoli di Nutella e delle uova di Pasqua, visto che si avvicina la festività. Delizie per il palato, ma non per loto, gli eco-svalvolati: “Cibo dannoso per la salute”, si legge in un cartello. Nel video ( al temine dell’articolo) gli autori della manifestazione si presentano: “Sono Martin, ho 20 anni, sono uno studente a Urbino di beni culturali”, dice uno. Mentre l’altro, di qualche anno più grande, aggiunge:”Mi chiamo Manuel, ho 27 anni, e sono un ex studente di Urbino”.

La nuova sortita in un supermercato

Così prosegue la protesta “gastrononica” di Ultima Generazione: prima il ristorante di Cracco alla Galleria Vittorio Emanuele di Milano: visitato più volte in pochi giorni per protestare contro i prezzi troppo alti. Anche nel caso di Ferrero, accusato di produrre cibo-spazzatura, si fa strada negli attivisti la guerra contro la ricchezza. “Oggi abbiamo fatto un’azione perché stiamo vedendo come la politica attuale stia mettendo in prima linea l’interesse delle multinazionali del cibo rispetto al bisogno di noi giovani. Ferrero è attualmente l’uomo più ricco d’Italia, usando risorse preziose per produrre cibo ultraprocessato e dannoso per la salute”. E ancora: “La filiera alimentare è sempre più insostenibile per le persone che vanno a fare la spesa: i prezzi del cibo sono sempre più alti per chi li compra e vengono pagate sempre meno le persone che si occupano di produrlo”. Poi, facendo tutto un “mischione”, se la prendono col dl Sicurezza e parlano di “golpe” della premier Meloni. Gratta gratta, la loro polemica lì va a parare. Andare sulla pagina fb per credere: da lì gli eco-svalvolati invitano per domani, domenica sera alle 21:00, a partecipare all’incontro online con #UltimaGenerazione : tra le altre cose inviteranno il Capo dello Stato Mattarella a non emanare il DL. Da non perdere…

Prendersela con la Nutella e gli ovetti Kinder…

La circostanza viene notata dal vicepremier Salvini che commenta sui social: “Vabbeh, grande successo…”. Ha condiviso il video della “bravata” sul suo profilo Facebook. E, chiedendo un consiglio ai suoi follower, alla fine ha aggiunto: “Se per questi i problemi del mondo sono la Nutella e gli ovetti Kinder… Speriamo trovino qualche occupazione più utile nella loro vita, voi cosa suggerite?”.