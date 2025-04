Ucraina-Russia, ore di fuoco: 3 esplosioni in centro a Mosca. Attacco con drone russo sul bus a Kiev. E Vilnius si prepara a evacuare

Fronti aperti

Ucraina-Russia, tre potenti deflagrazioni infiammano un centro direzionale a Mosca e causano un devastante incendio. Dalla sua capitale intanto Zelensky denuncia l'attacco di un drone russo contro un autobus: 9 morti e 30 feriti. E tra fuochi e fiamme, la capitale lituana presenta una piano di fuga

Ucraina-Russia, una giornata di fuoco: tre esplosioni hanno innescato oggi, (mercoledì 23 aprile ndr), un incendio di vaste dimensioni a Mosca nel centro direzionale Moskva City. L’incendio si è diffuso in un parcheggio di uno degli edifici del complesso ed è stato estinto poco dopo. Non vengono denunciate vittime, ha precisato il ministero delle Emergenze. Le fiamme, che sarebbero state innescate dall’esplosione di bombole pressurizzate e altro materiale per l’edilizia, si è diffuso su una superficie di 30 metri quadri.

In base a quanto riporta la Tass, a dare la notizia delle esplosioni e del conseguente incendio avrebbe provveduto la Direzione principale della capitale del ministero russo per le Emergenze, sottolineando che le fiamme sarebbero divampate dopo l’esplosione di un’automobile. I vigili del fuoco sono giunti immediatamente sul posto e hanno domato l’incendio, sulla cui origine sono in corso le indagini.

Ucraina-Russia, Kiev: attacco con drone russo sul bus. 9 morti, 30 feriti

Nel frattempo anche Kiev denuncia un attentato nei suoi confronti. Un drone russo ha colpito un autobus nella regione di Dnipropetrovsk, uccidendo 9 persone e ferendone almeno 30. Lo ha reso noto su Telegram il capo dell’Amministrazione militare regionale dell’Oblast, Serhiy Lysak. «L’aggressore ha colpito un autobus a Marhanets con un drone kamikaze. L’attacco nemico ha causato 9 vittime – ha scritto Lysak –. Condoglianze alle famiglia e agli amici. Sul mezzo viaggiavano i dipendenti di un’azienda».

E intanto Vilnius presenta un piano di evacuazione in caso di attacco da Mosca

Come se non bastasse, infine, sempre nelle stesse ore di fuoco e attentati con droni Vilnius ha presentato un piano di evacuazione in caso di guerra, preoccupata che la Lituania possa diventare il prossimo obiettivo della Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Il sindaco Valdas Benkunskas ha illustrato le tre principali vie di fuga verso ovest, spiegando che «storicamente il nemico è sempre arrivato da est». L’obiettivo, ha precisato, «non è creare panico», ma garantire «coordinamento tra istituzioni» e fiducia nelle forze di difesa, auspicando che il piano non debba mai essere attivato.

I timori per la “pericolosa” vicinanza della città alla Bielorussia

Vilnius, che conta oltre 600mila abitanti, si trova a soli 30 chilometri dal confine con la Bielorussia, utilizzata da Mosca come base per l’invasione dell’Ucraina nel 2022. Il piano prevede l’evacuazione totale della città entro 48 ore in caso di conflitto, mentre per l’autunno sono previste esercitazioni. Le autorità temono che la Russia possa replicare nel Baltico lo scenario già visto in Ucraina, soprattutto in vista delle esercitazioni militari Zapad che Mosca e Minsk terranno a settembre.

La potenziale minaccia sempre in atto della centrale nucleare bielorussa…

Il piano risponde anche a potenziali minacce naturali o incidenti alla centrale nucleare bielorussa di Ostrovets, situata a circa 50 chilometri dalla capitale lituana. Vilnius ha già distribuito compresse di iodio e organizzato esercitazioni di decontaminazione. Le autorità lituane ritengono l’impianto insicuro. Accusa respinta da Minsk e Mosca.