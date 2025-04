Torino, lite condominiale: coppia uccisa a colpi di coltello da sub dal vicino, che poi si suicida sgozzandosi

La tragedia

Tragedia a Volvera, in provincia di Torino. Una lite condominiale è degenerata in aggressione provocando tre vittime. Secondo le prime informazioni infatti un uomo, Andrea Longo, un camionista di 34 anni, dopo aver ucciso a coltellate una coppia di vicini, si è tolto la vita. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per accertare dinamica e movente dell’accaduto. Per uccidere la coppia di vicini e poi togliersi la vita, con un fendente alla propria gola, l’omicida-suicida avrebbe usato un coltello da sub. Secondo le prime testimonianze raccolte, l’aggressione sarebbe maturata al culmine di una lite tra la coppia e l’uomo armato del coltello. I primi intervenire sul posto, oltre ai soccorritori del 118. sono stati i carabinieri della stazione di None.

Lite condominiale a Torino, chi sono le vittime

Le vittime sono Chiara Spatola, 28 anni, e Simone Sorrentino, di 23, uccisi a coltellate. La coppia, secondo quanto scrive l’Eco del Chisone, stava per trasferirsi in un’altra casa e in un’altra città, a Rivalta Torinese. Il camionista avrebbe suonato al campanello dell’appartamento dei due giovani, facendosi aprire. Poi l’aggressione, i cui dettagli devono ancora essere chiariti dagli investigatori. Chiara e Simone hanno cercato di fuggire ma non sono riusciti a mettersi in salvo.