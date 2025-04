“Spazio montagna. Un patrimonio da difendere, un futuro da costruire”: la due giorni di FdI a La Thuile

Una risorsa italiana

All'evento promosso dai gruppi parlamentari interverranno esponenti della società civile e diversi ministri: «La salvaguardia delle nostre montagne è una priorità per il governo Meloni»

“Spazio montagna. Un patrimonio da difendere, un futuro da costruire”. È il titolo della due giorni che i gruppi parlamentari di FdI della Camera e del Senato hanno organizzato, per l’11 e il 12 aprile, a La Thuile (Aosta) nel TH La Thuile – Planibel Hotel, Frazione Entreves, 158.

«La salvaguardia delle nostre montagne è una priorità per il governo Meloni, che ha presentato per la prima volta una legge per definire una strategia di valorizzazione e difesa dei territori montani, stanziando le risorse necessarie per realizzare questi obiettivi», si legge nel comunicato di presentazione di FdI. «La Costituzione contiene un riferimento esplicito allo sviluppo delle zone montane, FdI vuole portare avanti questo impegno con determinazione nella consapevolezza che le nostre montagne rappresentano un patrimonio immenso e una risorsa unica per l’Italia», conclude la nota.

Il programma completo della due giorni di La Thuile

Venerdì

I lavori inizieranno venerdì 11 aprile alle ore 16.00 con i saluti istituzionali di Alberto Cirio, Presidente della Regione Piemonte e Mathieu Ferraris, sindaco di La Thuile. Interverranno Monica Ciaburro, deputata FdI e Responsabile dipartimento Montagna e zone disagiate, Giovanni Donzelli, deputato FdI e Responsabile dipartimento Organizzazione, Francesco Filini, deputato FdI, Responsabile dipartimento Programma e Coordinatore dell’Ufficio Studi, Augusta Montaruli, vice capogruppo FdI Camera dei deputati, Fabio Roscani, deputato FdI e presidente Gioventù Nazionale, Alberto Zucchi, coordinatore regionale FdI della Valle d’Aosta.

Alle ore 17 è previsto il primo panel “Turismo montano: risorsa inesauribile di bellezza”. Introduce Gianluca Caramanna, deputato FdI e Responsabile dipartimento Turismo. Interverranno Daniela Santanchè, ministro del Turismo, Giuseppe Cuc, presidente onorario Maestri di sci, Graziano Debellini, presidente del gruppo TH Resorts, Andrea Formento, presidente di Federfuni, Luigi Fosson, presidente dell’Associazione degli albergatori e delle imprese turistiche valdostane, Valeria Ghezzi, presidente di Anef funi, Martino Peterlongo, vicepresidente dell’Unione guide alta montagna Valle D’Aosta. Modera Nicola Prudente, conduttore radiofonico.

Alle ore 21 la prima giornata si conclude con il panel “Soluzioni infrastrutturali per il futuro delle aree montane”. Introducono Luca De Carlo, senatore FdI e presidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, Carlo Fidanza, capodelegazione FdI al Parlamento Europeo, Marco Lisei, senatore FdI e presidente della Commissione di inchiesta sull’emergenza sanitaria epidemiologica da SARS-CoV-2. Interverranno Alessio Butti, sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione, Antonio Iannone, sottosegretario di Stato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Paolo Ciocca, presidente di Open Fiber, Stefano Donnarumma, amministratore delegato di Ferrovie dello Stato, Giuseppe Pecoraro, presidente di ANAS, Luca Rossettini, fondatore e Amministratore delegato di D-Orbit. Modera la giornalista Maria Scopece.

Sabato

La giornata di sabato si aprirà con il panel “Alpini d’Italia: una storia d’amore per il tricolore”, previsto per le ore 16. Introdurranno Roberto Menia, senatore FdI e vicepresidente della Commissione Affari esteri e difesa, Michele Barcaiuolo, senatore FdI e capogruppo in Commissione Affari esteri e difesa, Paola Chiesa, deputato FdI e capogruppo in Commissione Difesa e Responsabile dipartimento Difesa. Interverranno Guido Crosetto, ministro della Difesa, Isabella Rauti, sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Galeazzo Bignami, capogruppo FdI Camera dei deputati, Mauro Bernardi, caporale in congedo degli Alpini, Alessio Cavicchioli, comandante del Centro Addestramento Alpino, Michele Risi, comandante delle truppe alpine dell’Esercito. Modera Francesco Giorgino, giornalista e Direttore dell’Ufficio Studi Rai.

Alle ore 17 il secondo panel “Vivere i borghi: idee e strategie per lo sviluppo delle aree interne”. Introdurranno Antonella Sberna, vicepresidente del Parlamento europeo, Carlo Maccari, deputato FdI e Coordinatore regionale della Lombardia. Interverranno Tommaso Foti, ministro per gli Affari Europei, il PNRR e le Politiche di Coesione, Eugenia Roccella, ministra per la Famiglia e le Pari Opportunità, Lucio Malan, capogruppo FdI Senato della Repubblica, Guido Castelli, senatore FdI e Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma Centro Italia, Marco Fioravanti, presidente del Consiglio nazionale ANCI Marche e sindaco di Ascoli Piceno, Roberto Sapia, presidente della Camera Valdostana delle imprese e delle professioni. Modera la giornalista Costanza Cavalli.

Alle ore 18 invece si parlerà “Milano-Cortina 2026: presente e futuro degli sport invernali”. Introdurrà Salvatore Caiata, deputato FdI. Interverranno Andrea Abodi, ministro per lo Sport e i Giovani, Stefania Belmondo, già sciatrice di fondo, Andrea Francisi, chief games operations officer della Fondazione Milano-Cortina 2026, Marco Mezzaroma, presidente di Sport e Salute e Flavio Roda, presidente della Federazione Italiana Sport Invernali. Modera la giornalista Flaminia Camilletti.

Alle 21 il panel conclusivo della due giorni dal titolo “Foreste: una fonte di energia”. Introdurrà Maria Cristina Caretta, deputata FdI e vicepresidente della Commissione Agricoltura. Interverranno Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Claudio Barbaro, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Patrizio La Pietra, sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Nicola Procaccini, co-presidente del Gruppo ECR al Parlamento europeo e Responsabile dipartimento Ambiente ed energia, Davide Gilardino, presidente di ANCI Piemonte, Roland Griessmair, sindaco di Brunico, Alessandra Stefani, presidente del Cluster Nazionale Italia Foresta Legno. Modera Antonio Rapisarda, direttore del Secolo d’Italia.