Rendez-Vous: la rassegna dedicata al cinema francese chiude a Roma e prosegue il tour italiano

Quindicesima edizione

Si conclude stasera, domenica 6 aprile a Roma, Rendez-Vous il festival dedicato al cinema francese. La manifestazione, alla sua XV edizione, si è aperta al Cinema Nuovo Sacher, dove sono stati accolti film e ospiti della rassegna. Il viaggio, partito dalla Capitale, fa tappa, con sezioni speciali e ospiti, anche a Bologna, Firenze, Napoli e Palermo.

A chiudere il festival, domenica sera al Cinema Nuovo Sacher, Guillaume Senez con il film in anteprima italiana, Ritrovarsi a Tokio. Sei anni dopo Nos batailles, Guillaume Senez torna a dirigere Duris scandagliando la genitorialità e lo choc des cultures in un sobrio e struggente melodramma. E torna anche la paternità, come tema centrale dell’opera del regista, che affida alla delicatezza di sguardo del suo interprete questa balade di un padre in cerca di sua figlia. Tra le luci al neon delle vie di Tokyo, spaesamento e ossessione si fondono nel percorso di un uomo in cammino verso una sorta di riconciliazione con la vita. Il film uscirà in sala il 30 aprile distribuito da Teodora film. Nella giornata finale anche la presentazione in anteprima italiana, di C’era una volta mia madre di Ken Scott (nella foto una scena della pellicola). Commedia epica e sentimentale, quella firmata da Ken Scott che affida a Leïla Bekhti il ruolo di una madre eroica, tenace, ingombrante quanto commovente.

Il film è la celebrazione della forza di un amore che non si piega di fronte alle difficoltà della vita. La scelta dell’interprete è stata quasi un’evidenza per il regista che racconta: « Leïla possiede il carisma e la luce che permette di seguire questa storia commovente per oltre cinquant’anni». Il film uscirà in sala distribuito da Bim distribuzione.

Rendez-Vous: le tappe da Bologna a Firenze

Dopo l’apertura a Roma, il festival farà tappa in altre quattro città italiane, Bologna, Firenze, Napoli e Palermo, offrendo al pubblico un’opportunità unica di scoprire il nuovo cinema francese attraverso una selezione di film imperdibili.

A Bologna, presso Il Modernissimo, domenica 6 aprile si potrà assistere a Trois Amies, il 7 aprile verrà proposto Le Mohican, infine, l’8 aprile il pubblico potrà vedere Leos Carax – It’s not Me.

A Napoli, presso l’Institut Français Napoli Il Grenoble, il 7 aprile 2025 sarà proiettato Le Mohican di Frédéric Farrucci.

A Palermo, presso il Cinema Le Rouge et le Noir, l’8 aprile 2025 saranno proiettati C’est pas moi di Leos Carax e Le Mohican di Frédéric Farrucci, il 9 aprile sarà dedicato a Les choses qu’on dit, les choses qu’on fait di Emmanuel Mouret, film del 2020 in omaggio a Émilie Dequenne, e a Trois Amies, il 10 aprile sarà infine proposto Sotto le Foglie.

A Firenze, presso l’Institut Français Firenze, il 17 aprile 2025 sarà presentato Le Répondeur.

Il più prestigioso evento cinematografico italiano dedicato al cinema francese, nasce da un’iniziativa dell’Ambasciata di Francia in Italia, è realizzato dall’Institut français Italia, co-organizzato con Unifrance, l’organo di promozione del cinema e dell’audiovisivo francese nel mondo. Il responsabile del festival è Rémi Guittet, addetto audiovisivo dell’Institut français Italia, la direzione artistica è affidata a Vanessa Tonnini.