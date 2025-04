Notte tranquilla per Mattarella: condizioni stabili. L’affetto e gli auguri della politica. Da Meloni ai ministri, un coro unanime: “Forza Presidente”

Dopo l'impianto del pacemaker

Dopo l'intervento effettuato alle 20 di ieri sera il capo dello Stato ha riposato serenamente e oggi è asintomatico e in condizioni stabili. L'abbraccio di Governo e Parlamento che hanno inondato il Colle di messaggi di vicinanza per una pronta guarigione

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è stato ricoverato ieri sera all’ospedale romano Santo Spirito per un intervento programmato di impianto di pacemaker, dopo aver completato gli impegni previsti in agenda per la giornata di martedì (15 aprile ndr), fino all’incontro nel tardo pomeriggio al Quirinale con il Primo Ministro del Montenegro, Milojko Spajić. L’intervento – riferisce una nota del Quirinale – è stato effettuato alle ore 20.00. Al termine dell’operazione il presidente è rientrato nel reparto di cardiologia dove ha trascorso una notte tranquilla. Oggi, fanno sapere dal Colle, è totalmente asintomatico e in condizioni cliniche stabili.

Quirinale: notte tranquilla per Mattarella, asintomatico e condizioni stabili

La situazione non desta quindi preoccupazione, anche se con grande sollecitudine e viva partecipazione la politica nelle ultime 24 ore ha inondato di messaggi Mattarella augurando al capo dello Stato una pronta guarigione e un tempestivo ritorno in campo. A partire da Giorgia Meloni, che all’indirizzo del presidente ha inviato i suoi «più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L’Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre».

La politica lo inonda di auguri: dopo Meloni, Tajani: «Lo aspettiamo al lavoro dopo Pasqua»

E sentimenti di vicinanza sono stati espressi da ministri e vertici istituzionali del Senato e della Camera, in maniera assolutamente bipartisan. Oggi il numero uno della Farnesina e vicepremier, Antonio Tajani, facendo gli auguri di pronta guarigione al capo dello Stato Sergio Mattarella che ieri si è operato, ha dichiarato: «Lo aspettiamo tutti presto, subito dopo Pasqua. Operativo al lavoro. Quindi facciamo tutti quanti gli auguri. Lo faccio come vicepresidente del Consiglio, come ministro, ma anche come segretario di Forza Italia, a nome di tutta la comunità di FI che riconosce il ruolo del Presidente della Repubblica. Lo abbiamo votato, quindi anche con convinzione gli siamo vicini».

I ministri: dall'”abbraccio” di Crosetto alla vicinanza di Valditara, Piantedosi e Casellati

E ancora. «Un abbraccio, Presidente», scrive su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rivolgendo un pensiero al Capo dello Stato Sergio Mattarella, ricoverato all’ospedale Santo Spirito. Così come ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha auspicato per il Presidente «una pronta guarigione». E «gli auguri più calorosi» per una rapida ripresa sono arrivati anche dal titolare del Viminale Piantedosi. Auspici a cui si è unita nella serata di ieri la stessa Ministro delle Riforme istituzionali e la Semplificazione normativa Elisabetta Casellati, che nel suo messaggio al capo dello Stato ha espresso «un sincero augurio di pronta guarigione». Sottolineando come «la sua presenza è un punto di riferimento per tutti noi. Lo aspettiamo presto, con affetto e gratitudine».

I messaggi di Urso, Ciriani e Schillaci a Mattarella: un coro unanime, “Forza Presidente”

E ancora: un affettuoso «Forza Presidente, autorevole garante dei valori costituzionali» è arrivato via social anche dal ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Infine – ma l’elenco dei messaggi istituzionali sarebbe interminabile – Luca Ciriani, ministro per i Rapporti con il Parlamento – ha voluto esprimere tutta la sua «più sincera vicinanza al presidente Sergio Mattarella», augurandogli «una pronta guarigione, l’Italia tutta lo aspetta». Così come il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha dichiarato a sua volta: «A nome mio e di tutto il ministero della Salute, rivolgo al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, gli auguri di una pronta ripresa perché torni quanto prima a svolgere il proprio incarico di guida della nostra Nazione».