Mattarella ricoverato per un intervento programmato al cuore. Nessuna preoccupazione. Meloni: “L’Italia lo attende”

Quirinale

Il capo dello Stato, 83 anni, si trova al Santo Spirito di Roma per l'installazione di un pacemaker. Dal Colle: nessuna emergenza. Messaggi di affetto e auguri di una pronta ripresa dalle cariche istituzionali e dalla politica

Il presidente Sergio Mattarella è ricoverato all’ospedale romano Santo Spirito per un intervento programmato al cuore: l’installazione di un pacemaker. Le sue condizioni non destano preoccupazione, secondo le poche informazioni disponibili il capo dello Stato si trova nel reparto di cardiologia nelle mani del primario Roberto Ricci e il suo stato, fino a tarda notte, da quanto si è appreso “è buono”. La conferma è arrivata in serata dal Quirinale dopo che le voci di un suo ricovero improvviso hanno iniziato ad allarmare la politica e gli ambienti giornalistici.

Mattarella ricoverato al Santo Spirito per un intervento programmato al cuore

A conferma che non si sia trattata di un’emergenza dal Colle ricordano che il presidente, che compirà 84 anni a luglio, ha lavorato tutto il giorno, incontrando intorno alle 18 il presidente del Montenegro Milojko Spajić. Vista l’abitudine di Mattarella di trascorrere le feste pasquali nella sua Palermo è verosimile che abbia deciso di programmare l’intervento, ormai un’operazione di routine, in questa finestra temporale. Il prossimo impegno istituzionale è fissato per il 23 aprile, data che consente al presidente di avere dei giorni di recupero. “Al presidente Mattarella i miei più sentiti auguri per un pronto e pieno ristabilimento. L’Italia lo attende presto, con la forza e la dedizione di sempre”. Così la premier Giorgia Meloni sui social alla notizia del ricovero.

Meloni: L’Italia lo attende presto con la forza di sempre

Superati i primi momenti di apprensione, dalla politica sono arrivati auguri bipartisan e decine di messaggi di vicinanza al capo dello Stato. Tra i primi quelli di Ignazio La Russa. “Forza Presidente, torna presto. Ti aspettiamo”, ha scritto la seconda carica dello Stato. Auguri a anche dal presidente della Camera Lorenzo Fontana. Messaggi di affetto e auguri di pronta guarigione anche dai ministri. Da Orazio Schillaci a Giuseppe Valditara, da Matteo Piantedosi a Guido Crosetto che scrive “Un abbraccio presidente”. “La mia più sentita vicinanza e un pensiero di affetto al presidente Mattarella, con l’augurio di una pronta e serena ripresa”, è il pensiero del ministro Francesco Lollobrigida.

La Russa: “Forza presidente, torna presto”

Dalla maggioranza è stato il gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia a rivolgere al presidente della Repubblica “gli auguri di rapida ripresa e di ritornare quanto prima nel suo ruolo di custode dei valori della nostra Costituzione”. Auguri con l’auspicio di “ritrovare il presidente presto al suo posto, al Quirinale” da parte dei capigruppo di Forza Italia Paolo Barelli e Maurizio Gasparri, come pure dai presidenti dei gruppi parlamentari della Lega, Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari. Messaggi per “una pronta ripresa” anche da Carla Calenda. E ancora da Matteo Renzi, Giuseppe Conte, Elly Schlein e Riccardo Magi.

Una giornata intensa iniziata con l’annuncio della firma alla legge Morandi

La giornata di Mattarella era iniziata da protagonista con l’annuncio di aver firmato la “legge Morandi” che, tra le altre cose, prevede ristori alle vittime e i parenti della tragedia di Genova. Ma, soprattutto, con la lettera ai presidenti di Camera e Senato e alla premier Meloni per mettere in chiaro una serie di criticità, anche costituzionali, trovate nel testo, peraltro approvato in maniera bipartisan all’unanimità.

Che cosa è il pacemaker

Mattarella sarà dunque sottoposto all’intervento di installazione di un pacemaker. Si tratta di un dispositivo elettronico che viene impiantato nel cuore per correggere i disturbi dell’attività cardiaca legati ad anomalie del ritmo nel caso in cui vi sia il rallentamento patologico della frequenza del battito cardiaco.