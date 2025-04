Notte di sangue nel Milanese, accoltellato a morte un 21enne. Un mistero che si infittisce col caso di un uomo aggredito nella stessa via

Bronx metropolitano

Il giallo si complica: dopo il ragazzo di origini egiziane ferito a morte, la vicenda di un uomo aggredito nelle stesse ore e nella stessa strada rivela coincidenze da incubo su cui sono in corso le indagini per capire se i due episodi siano collegati o semplicemente casuali

È stato trovato in terra, riverso nel suo stesso sangue, nella notte, lungo una stradina che lambisce un complesso di case popolari. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. E purtroppo, per il giovane di 21 anni di origine egiziana, che ha riportato gravissime ferite da taglio al torace e al braccio sinistro, non c’è stato nulla da fare. E il ragazzo è deceduto dopo una disperata corsa all’ospedale, purtroppo rivelatasi vana.

Milano, 21enne di origini egiziane accoltellato a morte nella notte

La vittima, riferisce l’Italpress, è stata trovata attorno alle 2 di notte in Via Bruno Fusè: una strada di periferia del comune di Abbiategrasso in provincia di Milano. I soccorritori lo hanno subito trasportato in codice rosso all’ospedale di Legnano, ma le sue condizioni sono apparse dall’inizio troppo critiche. Tanto che nonostante l’intervento dei sanitari, il giovane non si è potuto salvare. Come riporta il sito di Milano Today, dunque, trasportato d’urgenza in codice rosso all’ospedale, il 21enne è andato in arresto cardiaco. Rianimato e sottoposto a un delicato intervento chirurgico, per lui non c’è stato niente da fare. A nulla sono valsi i tentativi dei sanitari: e il 21enne di origini egiziane è deceduto nella mattina.

Dopo il 21enne accoltellato, lo strano caso di una seconda aggressione nella stessa via

Come se non bastasse, poi, nella stessa notte, poco tempo dopo il rinvenimento del giovane ferito, un uomo di 56 anni ha riferito di essere stato aggredito nella stessa via. Ma ancora non è chiaro se il fatto sia collegato a quanto accaduto al ragazzo accoltellato a morte. Le indagini sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso. Di fatto c’è, come riportano i siti locali di Today.it, che «la zona dove è stato trovato il 21enne, prima da un residente che stava rincasando, e poi dai soccorritori che lo hanno trasportato d’urgenza, invano, all’ospedale di Legnano (Milano), è un’area con diversi complessi di edilizia popolare. Nota per problematiche sociali e microcriminalità».

Una strana coincidenza di luoghi e orari…

Pertanto, mentre le indagini proseguono per l’identificazione della giovane vittima che sembra avesse diversi alias, e alla ricerca di testimoni e di telecamere nella zona, si aggiunge al caso la vicenda di un uomo di 56 anni che si è presentato ai soccorritori dicendo di essere stato picchiato da più persone che volevano rapinare la sua vettura. Il fatto sarebbe accaduto nelle adiacenze di Via Fusé e poco dopo le due. Una coincidenza di luoghi e tempi con l’evento omicidiario che salta agli occhi. E che impegna gli inquirenti al lavoro sui due casi. Anche se al momento non è ancora certo se gli episodi siano collegati o semplicemente casuali.