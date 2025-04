Nella strage di Sumy morti anche 7 bambini. Trump: “Orribile”. E la Tass censura la notizia

Il bilancio delle vittime

Sono 7 i bambini morti tra le 34 vittime del raid russo nella domenica delle palme a Sumy, cittadina del nord-est dell’Ucraina. Il bilancio dei feriti sale a 119, tra di essi 15 bambini. Lo annuncia la portavoce del Servizio di emergenza statale nella regione.

In queste ore è diventato virale il video della bambina dal visetto ferito e sanguinante sotto un cappellino di lana, che piange in braccio alla giovane mamma e grida: “Mi hanno colpita!, Mi hanno colpita!”. La madre, anche lei in lacrime, che le pulisce il viso, la stringe a sé e cerca di consolarla, in piedi in mezzo alla strada, tutte e due sporche di sangue. Un filmato che è diventato il simbolo della strage della Domenica delle Palme a Sumy, mentre la gente era per strada per andare a messa nella città ad appena 50 chilometri dal confine russo.

Per Donald Trump la strage di Sumy nella domenica delle Palme è stato “una cosa orribile”. “Penso che sia stato terribile” ha detto il presidente americano ai giornalisti a bordo dell’Air Force One, aggiungendo: “Mi è stato detto che hanno commesso un errore. Ma penso che sia una cosa orribile. Penso che l’intera guerra sia una cosa orribile. Hanno commesso un errore…”.

Strage di Sumy, la Tass dimentica di dare la notizia

Nell’attacco missilistico nella città ucraina sono morte almeno 34 persone, tra di loro 7 bambini e altre 115 sono rimaste ferite. Due missili sono caduti nel centro città affollato mentre la gente si recava in chiesa. Uno ha colpito un filobus pieno di passeggeri.

Volodymyr Zelensky ha esortato Trump a visitare l’Ucraina per “capire cosa ha fatto Putin”: “Per favore, prima di qualsiasi decisione, di qualsiasi tipo di negoziazione, venite a vedere persone, civili, soldati, ospedali, chiese, bambini distrutti o morti”, ha detto il presidente ucraino in un’intervista alla Cbs. Giorgia Meloni ha condannato il “nuovo, orribile e codardo attacco russo” che “va contro ogni reale impegno a favore della pace”.

L’agenzia di stampa Tass ha invece dedicato solo un articolo all’operazione militare in Ucraina relativa a Sumy, descrivendo il “grande successo” dell’operazione militare, omettendo ogni riferimento alla strage della domenica delle palme.

Sale a 618 il bilancio dei bambini ucraini uccisi dai russi

Sono 618 i bambini uccisi dalle forze russe in Ucraina dall’invasione del 2022. È quanto riferisce l’ufficio del procuratore generale ucraino, citato da Ukrinform. “Più di 2.500 bambini hanno sofferto in Ucraina a causa dell’aggressione armata su vasta scala da parte della Russia. Secondo le informazioni ufficiali delle procure minorili, con dati aggiornati alla mattina del 14 aprile 2025, 618 bambini sono stati uccisi e più di 1.884 hanno riportato ferite di varia gravità”, riferisce la procura generale, precisando che il numero più alto di vittime fra i bambini è stato registrato nel Donetsk, seguito dalle regioni di Kharkiv, Kherson, Dnipropetrovsk, Kiev, Zaporizhzhia, Mykolaiv e infine Sumy.