Nathaly Caldonazzo pubblica la foto accanto alla salma del Papa e il web la massacra. Poi cancella e si scusa

Bufera sui social

Scivolone virale per Nataly Caldonazzo, devota al Papa ma forse troppo smaniosa di documentare la sua presenza a San Pietro per omaggiare la salma di Francesco esposta fino a domani sera nella basilica. Tra le migliaia di persone in fila per il silenzioso pellegrinaggio anche la showgirl, ex gieffina, che ha pubblicato su Instagram, sul suo profilo principale, uno scatto che la ritrae accanto alla salma del pontefice nella bara aperta. “Un saluto da vicino. Ciao Papà Papa Francesco R.i.p”, ha scritto Caldonazzo a corredo della foto. In aggiunta, l’hashtag #beatigliultimiperchésarannoiprimi.

Bufera su Nathaly Caldonazzo per la foto accanto alla salma di papa Francesco

A tempo di record si è scatenata la protesta del web, contrariato dalla scelta “pop” di rendere contenuto social un gesto intimo, un momento di raccoglimento che sarebbe dovuto restare privato. “Sei andata vicino a Lui con il pensiero di fare la foto? Ma vi rendete conto delle vostre azioni? Senza parole. Rispetto zero”, scrive un internauta. Ed è bufera. “Capisco le testate giornalistiche, ma andare a far visita a Papa Francesco, fare una foto e postarla è davvero di una bassezza unica”, scrive un altro. “Non capisco il bisogno di fotografare un defunto” è un altro delle decine di commenti sdegnati sotto la foto su Instagram.

Post cancellato e le scuse: ho sbagliato presa dal vortice di emozioni

Dopo qualche ora dal “fattaccio” la showgirl ha deciso di rimuovere la foto dal suo profilo Instagram pubblicando un messaggio di scuse. “Cari amici e amiche, anch’io ho voluto dare il mio saluto e, soprattutto, la mia preghiera per Papa Francesco. Chiedo davvero scusa: il vortice di emozioni mi ha spinto a condividere un’immagine non opportuna. In quel momento credevo di esprimere solo il mio sentimento più intimo. Ora prego nel silenzio, per onorare questo momento di dolore e per rinnovare la mia speranza nei suoi insegnamenti”. Incidente chiuso.