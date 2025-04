Morta schiacciata dal letto contenitore: sconcerto ad Alassio per la tragica fine dell’ex consigliere comunale

Chicca Ienca aveva 62 anni

È morta schiacciata in un letto contenitore: è questa la prima ricostruzione della tragedia avvenuta che ha visto come vittima Maria Vittoria ‘Chicca’ Ienca, ex consigliere comunale di Alassio, volto noto nella cittadina savonese per essere titolare del negozio di arredamenti Pietro Briozzo.

Chi era Chicca Ienca, morta nel letto contenitore

Ienca, 62 anni, è morta la notte tra lunedì e martedì schiacciata da un letto contenitore che si trovava nella sua abitazione in cui viveva con il marito che ha chiamato i soccorsi non appena ha trovato la moglie incastrata sotto al letto. La coppia aveva due figli. Grande sportiva, era sorella del segretario generale della Sampdoria Massimo Ienca. Che non ha parole per l’accaduto: «Sono quelle cose che quando le senti al telegiornale sembrano incredibili. La sera aveva cenato con gli amici, era tutto normale. Lascia un dolore enorme in noi e nella sua splendida famiglia». Numerose le dimostrazioni di cordoglio per la sua scomparsa.

La dinamica della tragedia di Alassio

«A nome nostro e di tutta l’Amministrazione Comunale – dichiarano il sindaco di Alassio Marco Melgrati e l’assessore al Commercio Franca Giannotta – esprimiamo profondo cordoglio per la tragica e improvvisa scomparsa di Maria Vittoria ‘Chicca’ Ienca, titolare di una delle attività storiche alassine e già consigliere comunale con incarico alla Cultura nella Giunta Avogadro. Figura stimata e benvoluta, il suo ricordo rimarrà sempre vivo in tutti noi. Ai suoi familiari e alle persone a lei care giungano le nostre più sentite condoglianze».

Secondo le prime ricostruzioni le assi del letto contenitore avrebbero ceduto, incastrando la vittima al di sotto. Sul posto, alla chiamata del marito, sono subito accorsi i soccorritori del 118 e le forze dell’ordine, che tuttavia, anche dopo aver provato a rianimare la donna, non hanno potuto far altro che costatarne la morte.