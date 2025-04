Lucarelli si sposa e la Parietti la irride: “Il marito prenderà la pensione di reversibilità”. La replica: “Povera donna”

Si riaccende lo scontro

Durante 'La vita in diretta' Parietti ha commentato la differenza di età tra la giornalista e giudice di "Ballando con le stelle" Lorenzo Biagiarelli. La replica al vetriolo. Le due non si sono mai amate. L'ennesimo scontro fa cadere il gelo in studio

Della serie “c’eravamo tanto odiate” e continuiamo a farlo. Alba Parietti e Selvaggia Lucarelli non si sono mai amate. “Tantissimi auguri a Lorenzo che prenderà la pensione di reversibilità“. Così la soubrette ospite a ‘La vita in diretta‘ ha commentato la differenza di età tra la giornalista e giudice di “Ballando con le stelle e Lorenzo Biagiarelli dopo che la coppia ha annunciato che convolerà a nozze molto presto. Si erano scambiate tanti colpi proibiti, in tv, sui social durante il dance show di Milly Carlucci, in tribunale. Lo scontro tra Alba Pariette e Selvaggia Lucarelli è destinato a proseguire con colpi bassi e repliche.

Cosa è successo

E’ accaduto che Alberto Matano ha parlato ieri, venerdì 4 aprile, durante la ‘La vita in diretta’ dell’annuncio del matrimonio tra Selvaggia Lucarelli e Lorenzo Biagiarelli. Tra gli ospiti in studio, anche Alba Parietti che non si è limitata a fare gli auguri alla coppia, ma ha voluto lasciare un “graffio” dei suoi, commentando, in modo pungente, la differenza di età tra i due futuri sposi. Che è di circa 16 anni. Quindi l’augurio sarcastico: “Auguri a Lorenzo che prenderà, essendo più giovane, la pensione di reversibilità che è una cosa molto interessante”, ha detto, creando il gelo in studio per qualche secondo. Immediata la replica di Selvaggia Lucarelli, che sul profilo Instagram ha ripreso il commento di Alba Parietti. E a corredo ha scritto: “In un giorno di festa in cui tutti ci fanno gli auguri e tutti gli ospiti de ‘La vita in diretta’ avevano detto cose divertenti e gentili su l’annunciato matrimonio, questa povera donna fa gli auguri a Lorenzo perché prenderà la pensione di reversibilità quando crepo, essendo più giovane”.

Nuovo scontro al vetriolo

E’ stata la stessa Lucarelli ad annunciare le nozze durante la sua intervista a ‘Hot Ones’, il podcast di RaiPlay condotto da Alessandro Cattelan. La coppia, dopo dieci anni insieme, convolerà a nozze in Puglia probabilmente nella primavera 2026. “Io l’ho conosciuto dieci anni fa e dopo un mese gli ho detto ‘Sposiamoci’. Avevo fame di tempo, avevo 41 anni e lui ha detto ‘no’, giustamente. Ne ho fatto una questione di orgoglio e ho detto: ‘Non glielo chiederò mai più'”, ha raccontato Lucarelli a Cattelan. Il tempo passava senza che da parte di Biagiarelli arrivasse proposta alcuna. Così “dopo nove anni sono tornata all’attacco – ha raccontato- perché ho compiuto 50 anni e ho cominciato a dire: ‘Attenzione, devo iniziare a organizzare la mia vita’. Quindi l’ho buttata sul pragmatico: basta romanticismo, è burocrazia”, ha scherzato Lucarelli.

Il matrimonio in Puglia

E così, ha spiegato, si sposeranno in un Puglia, dove hanno comprato casa di recente. Durante il podcast la conduttrice e opinionista ha parlato dell’atmosfera, dei preparativi, degli ospiti: dai taralli alla pizzica, fino a ospiti come Al Bano, Emma Marrone e i Negramaro. Poi sui suoi social ha chiarito: “Sugli ospiti si stava scherzando (i toni erano ironici). Anche perché un paio di loro secondo me verrebbero più volentieri al mio funerale che al mio matrimonio”.