L’Italia accelera: +0,3% del Pil nel 2025. Giorgetti: cresciamo più di altri

Economia in ripresa

Accelera la crescita dell’economia italiana. Secondo l’Istat, il Pil del primo trimestre 2025 è aumentato dello 0,3% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% rispetto al primo trimestre del 2024. Il dato italiano, è “migliore rispetto ad altri Paesi europei”, commenta il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti. “Un segnale importante che dimostra la correttezza delle nostre previsioni”, aggiunge. Nei primi tre mesi dell’anno, il Pil della Germania è cresciuto dello 0,2%, in linea con le attese e quello della Francia è aumentato di appena lo 0,1%.

Urso: “I dati Istat sul Pil confermano che siamo sulla strada giusta”

“L’Italia va meglio degli altri grandi Paesi europei, crescono i comparti produttivi”, ha dichiarato il ministro delle Imprese e del made in Italy, senatore Adolfo Urso. Per l’esponente di Fratelli d’Italia è “un altro importante segnale positivo che avvalora le scelte del governo. Siamo sulla strada giusta”.

“Aveva ragione FdI, aveva ragione il governo Meloni a investire in chi produce ricchezza e lavoro anziché in reddito di cittadinanza, bonus e sprechi vari”, commenta il coordinatore dei FdI Giovanni Donzelli. “Non si tratta di un miracolo, né di mera apparenza contabile: è la conferma di una Nazione resiliente, grazie a un Governo che opera con efficacia per proteggere la competitività del tessuto produttivo”, commenta Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia. “A questo – prosegue Osnato – si aggiunge il ritrovato protagonismo italiano nello scenario internazionale, con il presidente Meloni che nelle ultime due settimane è stata al centro dei principali snodi diplomatici. Il messaggio è chiaro: cittadini e imprese, come anche gli investitori stranieri, possono contare su una stabilità politica che genera un clima favorevole allo sviluppo. E finalmente, dopo anni di sottovalutazioni, se ne accorgono anche le agenzie di rating”.

Giordano (FdI): “I risultati del governo Meloni iniziano a vedersi”

“In un contesto internazionale ancora complesso – commenta Antonio Giordano, membro delle Commissioni Finanze e Affari Europei della Camera – l’Italia dimostra di avere basi solide e politiche efficaci. Abbiamo scelto di puntare su responsabilità, serietà e investimenti mirati, e i risultati iniziano a vedersi. Non si tratta di compiacersi, ma di riconoscere che le scelte fatte stanno funzionando. Il recente miglioramento dell’outlook da parte delle agenzie di rating e della finanza conferma la fiducia nei fondamentali della nostra economia. Continueremo a lavorare con determinazione – conclude il deputato di FdI – per rafforzare questa tendenza, a beneficio dei cittadini, delle imprese e della tenuta complessiva del sistema Paese”,

“Il merito – dichiara il senatore di Fratelli d’Italia Guido Quintino Liris – è delle politiche del governo Meloni e di Fratelli d’Italia che hanno portato avanti in due anni e mezzo di attività un lavoro intenso all’interno di un contesto internazionale molto difficile. A dimostrazione – aggiunge il capogruppo FdI in Commissione Bilancio a Palazzo Madama – che l’abolizione del reddito di cittadinanza voluta da questo Governo ha dato uno stimolo positivo all’economia ed è stata la scelta giusta”.