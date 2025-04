Laurea honoris causa per Maurizio Cheli: fu il primo astronauta italiano dell’Agenzia spaziale europea

L'Italia tra le stelle

Maurizio Cheli, famoso astronauta e pilota collaudatore italiano, ha ricevuto una laurea honoris causa dalla “University of west London”: l’ateneo britannico è specializzato nel trasporto aereo. Il riconoscimento gli è stato assegnato “per il suo straordinario contributo all’esplorazione spaziale, all’aviazione e all’innovazione”. Nel corso della cerimonia, Cheli ha avuto l’opportunità di parlare davanti a un pubblico di studenti, docenti e riferimenti del settore dell’aviazione britannica, raccontando le sue esperienze le sue e riflettendo su una carriera straordinaria.L’evento londinese è stato organizzato in collaborazione con il Lord Byron College di Bari e la regione Puglia, rappresentata dal direttore dello Sviluppo economico Gianna Elisa Berlingerio, che ha parlato degli investimenti regionali in ambito aerospaziale.

La vita straordinaria dell’astronauta italiano

Maurizio Cheli è stato il primo italiano selezionato come astronauta dall’Agenzia Spaziale Europea (Esa) nel 1992, dopo un percorso all’accademia aeronautica di Pozzuoli. Poi passò al Johnson Space Center di Houston della Nasa, dove conseguì la qualifica di astronauta. Nel 1994 si laureò all’università della capitale texana e due anni dopo prese parte a una missione su uno shuttle della Nasa. Per di più, Cheli è stato anche pilota di test per l’Eurofighter, il caccia da combattimento sviluppato in Italia. Successivamente, l’ufficiale italiano ha continuato la sua carriera da imprenditore, fondando la “Cfm air” nel 2005: una startup per la progettazione di velivoli leggeri avanzati. Due anni dopo, Cheli ha fondato anche la Digisky, un’attività che si occupa di sviluppare l’elettronica di bordo per i velivoli sportivi.

Tra gli altri titoli di studio acquisti dall’astronauta italiano figura una laurea in Scienze politiche all’università degli Studi di Torino nel 2004 e l’ottenimento di un master in business Administration (Mba) all’Escp business school di Parigi nel 2007. Nel maggio 2015 ha anche pubblicato un libro autobiografico intitolato “Tutto in un istante. Le decisioni che tracciano il viaggio di una vita”, con edizioni Minerva.