La terra trema a Istanbul: tre scosse di terremoto, la più forte di magnitudo 6,2 nel mar di Marmara

Turchia

La conferma dell'Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad). Erdogan: stiamo monitorando, sono vicino alle persone colpite. Il drammatico precedente nel 2023 con la morte di 53mila persone

La terra trema a Istanbul. Tre scosse di terremoto nel giro di pochi minuti si sono registrate nella zona della capitale della Turchia. Una – la più forte – di magnitudo 6,2 della scala Richter alle 11.49 (ora italiana, un’ora indietro rispetto alla Turchia). La seconda di magnitudo 4,4 alle 11.51 e la terza di magnitudo 4,9 alle 12.02. Secondo l’Autorità per la gestione dei disastri e delle emergenze (Afad), la scossa più potente è stata di magnitudo 6,2, nel mar di Marmara con epicentro nella municipalità di Silivri, a ovest della metropoli sul Bosforo.

Terremoto a Istanbul di magnitudo 6,2

Secondo la CnnTurk ci sarebbe stato un primo sisma di magnitudo 3.9, poi seguito da quello più potente, rilevato dall’agenzia di geofisica statunitense Usgs di magnitudo 6.2. I media turchi segnalano difficoltà nei collegamenti telefonici e nelle connessioni internet con la megalopoli sul Bosforo. Molte persone sono uscite dagli edifici e scese in strada nella citta sul Bosforo. Le scosse sono state avvertite in diversi quartieri della città, ma al momento non sono stati segnalati danni a persone o infrastrutture. La scossa ha generato preoccupazione tra la popolazione. Ancora non si hanno informazioni su danni rilevanti. Le autorità locali sono in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Erdogan: stiamo seguendo gli sviluppo, sono vicino alle persone colpite

“Stiamo seguendo gli sviluppi. Rivolgo i migliori auguri alle persone colpite dal terremoto”. Così il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha espresso vicinanza alle persone che sono state colpite dalle scosse di terremoto che sono state avvertite a Istanbul. La più forte di magnitudo 6.2 della scala Richter, come riporta il sito di Yeni Safak. Il ministro degli Interni turco Ali Yerlikaya ha confermato su ‘X’ che ”un terremoto di magnitudo 6.2 si è verificato a Silivri, sul Mar di Marmara, a Istanbul”. Le scosse di terremoto sono state ”avvertite anche nelle province limitrofe” e ”in relazione al sisma l’Afad e tutti i team delle nostre istituzioni competenti hanno avviato le indagini sul campo”, per la verifica dei danni e di eventuali vittime, ha spiegato Yerlikaya. ”Porgo i miei migliori auguri ai nostri cittadini colpiti dal terremoto. Che Dio protegga il nostro Paese e la nostra nazione dai disastri”.

Il drammatico precedente nel 2023

La Turchia è attraversata da due importanti faglie e i terremoti sono frequenti. Il più recente e drammatico terremoto di magnitudo 7,8 si è registrato il 6 febbraio 2023. Una seconda potente scossa, alcune ore dopo, ficata ha distrutto o danneggiato centinaia di migliaia di edifici in 11 province turche meridionali e sudorientali, causando la morte di oltre 53.000 persone. Altre 6.000 persone sono state uccise nelle zone settentrionali della vicina Siria.