La maestra di OnlyFans, ora si indigna: “Il padre di un alunno ha condiviso le mie foto nella chat del calcetto”

Altro che fiabe e cartoncini colorati. A Treviso, la storia della maestra Elena Maraga su Onlyfans si è trasformata in una telenovela. «Mi hanno mandato una raccomandata con scritto licenziamento per giusta causa per comportamento inappropriato perché si è incrinato il rapporto di fiducia. Lo trovo ingiusto al cento per cento», ha raccontato lei stessa ai microfoni de La Zanzara. «Mi piaccio, ho fatto della passione per il mio corpo anche una forma di guadagno», ma «il padre di un mio alunno ha comprato le mie foto e le ha mandate in giro».

Tutto comincia a metà marzo. Maraga, trent’anni, maestra d’asilo, decide che la passione per il proprio corpo non merita solo specchi e complimenti, ma anche qualche entrata alternativa. Così apre un profilo su OnlyFans. Succede però che uno dei padri degli alunni si iscriva alla piattaforma, acquisti le foto della maestra e anziché custodirle, le rilanci nella chat di calcetto. Ma succede di peggio: la moglie lo scopre.

E così, la scuola – una paritaria cattolica – prende provvedimenti: licenziamento in toto. «La scuola non ha mai voluto parlare con me, hanno sempre agito tramite lettere e mai hanno voluto un dialogo», spiega la donna. «Mi stupisco di come una scuola cattolica che predica la morale tratti così un dipendente».

A teacher at a Catholic school for infants in Italy was suspended after parents discovered she was moonlighting as an OnlyFans creator in her spare time.

Elena Maraga, 29, was put on leave from her job at a nursery school near Treviso, in northern Italy, yesterday pic.twitter.com/HpkNEwYy9r

