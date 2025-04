La figuraccia di Marracash, il rapper anti-Meloni. Niente laurea honoris causa a Messina: “Testi sessisti”

Lite accademica

Figuraccia mondiale per il signor Fabio Bartolo Rizzo, in arte Marracash, rapper italiano di origine cipriota, al quale è stata prima concessa poi negata la laurea honoris causa, con una motivazione che non fa onore al cantante. “Potenziale rischio di promuovere una cultura legata a contenuti sessisti“, è la motivazione indicata dal Consiglio di Dipartimento dell’Università di Messina nella revoca della concessione. L’idea era venuta al Professor Fabio Rossi, docente ordinario di linguistica italiana del corso di Scienze dell’Informazione: Tecniche giornalistiche e Social media, studioso della musica rap a livello linguistico.

Marrakesh, niente laurea a Messina per i suoi testi sessisti

L’idea inizialmente viene approvata all’unanimità a novembre 2024 dal Consiglio del Corso di Studi. Ma quando a gennaio i rappresentanti del Consiglio di Dipartimento dell’università furono chiamati a votare per concedere a Marracash l’importante riconoscimento la votazione si concluse con 39 voti favorevoli, 28 voti contrari e 17 docenti astenuti. Laurea ritirata. L’assegnazione della laurea era stata contestata innanzi tutto da alcuni docenti, che avevano fatto presente “il timore che i testi delle opere di Fabio Rizzo contengano contenuti di natura sessista e il potenziale rischio di promuovere una cultura legata a contenuti sessisti”.

Marrakesh, sul fronte dell’impegno politico, si era finora segnalato per i suoi attacchi alla destra. Nel suo album È finita la pace, Marracash critica apertamente l’attuale governo italiano. Nel brano “Crash”, definisce l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni come un “governo di fasci che dice frasi preistoriche”, accusandolo di promuovere un clima securitario invece di affrontare le disuguaglianze sociali.