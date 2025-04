Italia-Turchia, domani a Roma il forum imprenditoriale e il bilaterale tra Meloni ed Erdogan

Vertice intergovernativo

Tutto pronto per il Forum di dialogo imprenditoriale Italia-Turchia che si terrà domani a Roma presso l’Hotel Parco dei Principi. L’evento, che vedrà anche un bilaterale tra la premier Giorgia Meloni e il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, è organizzato dal ministero degli Esteri e della Cooperazione internazionale, dai ministeri del Commercio e degli Esteri della Turchia, con la collaborazione di Agenzia Ice e dell’omologa turca Deik. Si tratta del quarto vertice intergovernativo tra Roma e Ankara del governo Meloni. Sul tavolo la collaborazione nel settore della difesa e dell’energia. L’ultimo si si è tenuto nel luglio 2022 nella capitale turca. Vertice e forum imprenditoriale erano inizialmente erano previsti per il 17 aprile.

Forum imprenditoriale Italia-Turchia domani a Roma

Il business forum, strutturato in diversi panel, verterà su settori strategici come economia circolare, innovazione, automotive, difesa, aviazione, energia sostenibile e infrastrutture. L’evento ha per mission l’approfondimento su opportunità di scambi e investimenti tra i due Paesi e sul sostegno finanziario al partenariato economico bilaterale. Negli ultimi anni Turchia e Italia hanno registrato un rafforzamento dei legami bilaterali, soprattutto nel commercio. Il volume degli scambi ha raggiunto i 32 miliardi di dollari nel 2024, superando l’obiettivo precedentemente fissato di 30 miliardi di dollari, mentre i contratti industriali si sono intensificati. All’inizio di quest’anno, Leonardo e l’azienda turca specializzata nella produzione di droni Baykar hanno firmato un accordo di cooperazione.

Il programma dell’evento all’Hotel Parco dei Principi

Si inizierà con una sessione a porte chiuse dalle ore 9 alle 11.45. Dalle 11.45 alle 16.15, invece, l’evento sarà aperto alla stampa. Alle 11.45 – riferisce la Farnesina – la sessione mattutina si concluderà con interventi del viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, e dal viceministro del Commercio turco, Mustafa Tuzcu. Nella sessione pomeridiana interverranno al Forum, in aggiunta ai principali esponenti del Sistema Italia e ai loro omologhi turchi, anche il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e il ministro dell’Industria e della Tecnologia turco, Mehmet Fatih Kacir.

Meloni ed Erdogan protagonisti della sessione pomeridiana

Alla sessione di alto livello, alle 15 circa, parteciperanno la premier Giorgia Meloni e il presidente della Repubblica di Turchia Erdogan. Il Forum, suddiviso in tavoli settoriali, prevede la partecipazione di numerosi ospiti fra rappresentati del mondo imprenditoriale, delle principali istituzioni finanziare e delle associazioni di categoria di entrambi i Paesi.