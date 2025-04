Figlio del vicedirettore della Cia ucciso mentre combatteva in Ucraina. Era stato arruolato dall’esercito di Putin

Il figlio di un vice direttore della Cia è morto “mentre combatteva nel conflitto in Ucraina”. Lo riporta Nbc News, citando un portavoce della Central Intelligence Agency, che ha confermato la morte di Michael Gloss, figlio di Juliane Gallina, vicedirettrice per l’innovazione digitale della Cia, dopo che un sito di notizie russo ha riportato che il ventunenne americano si era arruolato per prestare servizio nelle forze armate russe.

On February 24, 2024, after Russia had completely taken control of Avdiivka, an American soldier wanted to raise the US flag in Avdiivka to show solidarity with Russia. It is very likely that this is Michael Gloss (2003), the son of CIA deputy director Julianne Gallina. He joined… pic.twitter.com/mRt37AhJGo

