Feltri travolge Parenzo: “La condanna di Marine Le Pen ha un sapore politico. Se ci mette il becco la giustizia è il caos” (video)

"Ma vi sembra normale"?

"Era destinata a vincere le elezioni presidenziali secondo tutti e sondaggi. Interviene la magistratura e la azzoppa. Vi sembra normale?". Il direttore editoriale del Giornale irrompe su La 7

Vittorio Feltri irrompe come un ciclone a “L’Ariache tira” nella puntata del primo aprile. Invitato dal conduttore David Parenzo a dire la sua sulla spallata giudiziaria a Marine Le Pen, fatta fuori dalla corsa all’Eliseo, il direttore editoriale del Giornale non si fa pregare nel fare una disamina del sistema giudiziario. Lui che, come si sa, ha sempre espresso la sua convinzione sull’innovenza di Stasi sul delitto di Garlasco. Per cui parlare a Feltri del sistema giudiziario a 360 gradi lo trova particolarmente agguerrito. Caso le Pen:

Feltri: “Marine Le Pen era destinata a vincere le presidenziali”

“Vi sembra normale? Mi sembra una decisione politica. Era destinata a vincere le elezioni presidenziali secondo tutti e sondaggi. Interviene la magistratura e la azzoppa. A me non sembra normale. Non so a voi. Che poi i giudici dal mio punto di vista non siano affidabili è un altro discorso ancora. Mi piacerebbe – ha aggiunto Feltri per chiarire- che si contestassero i magistrati sbagliano: e che pagassero quando commettono errori. Mentre invece non succede, se un giudice sbaglia, paga lo Stato. Qualsiasi lavoratore che sbaglia paga, tranne che da noi”. Il riferimento è al caso Stasi. Poi Parenzo lo riporta in Francia, chiedendogli un commento sulle dichiarazioni di Vladdimir Putin sulla condanna di Le Pen che viola le norme democratiche: “Ma perché un paese come la Russia viene a darci lezioni di democrazia?”.

Da Stasi a Le Pen, Feltri: “Perché non credo nella giustizia”

Feltri riporta il discorso dentro il seminato: “Non è che viene a darci lezioni di democrazia. Il problema è che quando la giustizia si occupa di politica succedono disastri dappertutto. Basta vedere cosa succede in Italia. Quando si mette il becco alla giustizia sono sempre cose caotiche che sorgono”, risponde Feltri. Che ribadisce il concetto: “Anche in questo caso temo che la condanna della Le Pen abbia un sapore politico, non tanto giudiziario. È soltanto che la giustizia mette piede nella politica e così adesso la Le Pen saluta, diciamo così, la presidenza”. Ricordiamo che la condanna a Le Pen è di primo grado, mentre l’ineleggibilità scatta subito alla faccia della presunzione di innocenza. Feltri perde la pazienza. “Io non credo alla giustizia, non so se è chiaro. Io non credo alla giustizia. Basta vedere quello che succede in Italia”, facendo un parallelismo con il caso giudiziario di Alberto Stasi condannato per l’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco. “Assolvono uno o due volte in primo grado e in secondo grado. Poi un altro appello e lo condannano. Sempre senza prove. E io devo fidarmi della giustizia italiana? Non mi fido – conclude Feltri – Ma figurati di quella francese, uguale”.