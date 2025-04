FdI Roma a congresso nei Municipi: 15 assemblee per il futuro della Capitale

Ascolto e proposte

Appuntamento per sabato 5 e domenica 6: saranno eletti i nuovi coordinatori e i relativi direttivi. Vince lo spirito unitario: l'attenzione sarà tutta dedicata ai temi della città

Serviranno ad eleggere i nuovi coordinatori e relativi membri dei direttivi, ma saranno soprattutto un momento di confronto, ascolto e progettualità per Roma. Sono i 15 congressi municipali di FdI della Capitale che si svolgono domani, sabato 5, e domenica 6 aprile, con l’unica eccezione del Municipio XII che si riunirà lunedì 14. I congressi sono tutti unitari, a conferma della compattezza del partito. Assumono dunque un carattere prettamente programmatico: per ciascuna assise è stato scelto un tema agganciato alle caratteristiche e alla vocazione del territorio in cui si svolge, fino a disegnare una mappa cittadina di opportunità da cogliere e criticità lasciate irrisolte dall’attuale giunta capitolina.

Perissa: «Ascolto e proposte per una nuova Roma»

«Ancora una volta, a un anno di distanza dal congresso cittadino, vince l’unità e la compattezza del partito che è concentrato sull’interesse per la città. I congressi municipali che si svolgeranno nel fine settimana permetteranno di fare un grande lavoro di sintesi che consentirà ai nuovi coordinatori di svolgere uno straordinario lavoro di ascolto e proposte per una nuova Roma», hanno commentato in una nota il presidente della Federazione di FdI Roma e deputato, Marco Perissa, e il suo vice Daniele Rinaldi.

I congressi municipali di FdI Roma: dove si svolgono e quali sono i temi

Nel Municipio I, dove il congresso si svolge domenica dalle ore 10.00, presso Palazzo Grassi, si parlerà di “Roma accoglie il mondo: tra occasioni sprecate verso la riorganizzazione della città”. A presiedere i lavori ci sarà l’onorevole, Gianluca Caramanna.

Il tema dell’evento nel Municipio II, sabato dalle ore 10.00, presso Roma Scout Center, sarà “Formazione e Sviluppo: Il Ruolo di Scuola e Università nella Capitale”. Presiederà il senatore Marco Scurria.

Nel Municipio III, sabato dalle 16.00, presso il circolo territoriale Fdl Talenti, si parlerà di “Inclusione e Accessibilità: come costruire una Roma per tutti” alla presenza dell’onorevole, Maria Teresa Bellucci.

Nel Municipio IV, sabato dalle ore 10.30, presso il circolo territoriale Tiburtina, si dibatterà di “Roma e la sfida delle infrastrutture: tra urgenze e progetti a lungo periodo”. L’onorevole Massimo Milani dirigerà i lavori.

Nel Municipio V, sabato dalle ore 16.00 presso IH Hotels Roma Z3, il tema sarà “Il valore delle periferie romane per la rigenerazione urbana”, coordinato dalla senatrice Lavinia Mennuni.

Nel Municipio VI, domenica dalle ore 15.00, presso il ristorante Life del Club Le Palme, si parlerà di “Crisi Abitativa: Quali Politiche per un Futuro realizzabile?”, alla presenza dell’onorevole, Fabio Rampelli.

Nel Municipio VII, sabato dalle ore 16.00, presso Ex Sala Consiglio Villa lazzaroni, si affronterà il tema di “Roma Capitale della Cultura: Quale Futuro per il Cinema e il patrimonio artistico?”, presieduto dall’onorevole, Federico Mollicone.

Nel Municipio VIII, sabato dalle ore 17.00, presso Oly Hotel, si parlerà di “Rigenerare Roma: Ambiente, Decoro e Qualità della Vita”, con la senatrice Ester Mieli.

Nel Municipio IX, sabato 5 aprile dalle ore 16.00, presso Hotel dei Congressi, il tema sarà “Roma e lo Sport: Grandi Eventi e Impatto sulla Città”, presieduto dall’onorevole Fabio Roscani.

“Muoversi nella Capitale: dal centro di Roma, fino al mare, crisi permanente o opportunità di cambiamento?” è il tema dell’appuntamento in Municipio X, sabato dalle ore 10.00, presso Hotel Fly Decò, alla presenza della senatrice Cinzia Pellegrino.

Nel Municipio XI il tema sarà “Dall’emergenza rifiuti alla rigenerazione urbana, prospettive per la Capitale”. L’appuntamento è per sabato dalle ore 10.00, presso Antico Casale La Carovana, presieduto dall’onorevole Francesco Filini.

Nel Municipio XII, dove il congresso si svolgerà lunedì 14 aprile dalle ore 17.00, presso Hotel Gianicolo, si parlerà del “Sistema Sanitario a Roma: Infrastrutture e Sostenibilità per il Futuro” alla presenza dell’onorevole Luciano Ciocchetti.

Nel Municipio XIII, sabato 5 aprile dalle ore 11.00, presso Hotel “Casa tra noi”, si dibatterà su “Legalità e Vivibilità: Come Rendere Roma una Città più Sicura?”. L’evento sarà presieduto dall’onorevole Chiara Colosimo.

“La riforma di Roma Capitale: verso una Città più Efficiente”, sarà la tematica del Municipio XIV, domenica 6 dalle ore 16.00 presso Hotel Zone, alla presenza del senatore Andrea De Priamo.

Nel Municipio XV, infine, sabato 5 aprile dalle 17.00 presso Terrazza Euclide si parlerà di “Roma che Lavora: Quale Futuro per Imprese e Settori Produttivi?”. A presiedere sarà l’onorevole Paolo Trancassini.