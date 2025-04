Condannata Lucrezia Selassiè: era accusata di stalking verso l’ex fidanzato Manuel Bortuzzo

Relazione tossica

Il giudice dell’udienza preliminare di Roma ha condannato a un anno e otto mesi Lucrezia Hailé Selassiè, sedicente principessa etiope accusata di stalking ai danni Manuel Bortuzzo. La decisione è arrivata dopo il processo con rito abbreviato mentre la pena nei confronti della donna rimane sospesa. In precedenza, la procura aveva chiesto una condanna a un anno e quattro mesi. Secondo l’accusa, la donna avrebbe tormentato il campione di nuoto paralimpico, presente in aula, fino a minacciarlo di morte.

Lucrezia Selassiè condannata, lei e Bortuzzo ebbero una relazione al “Gf vip”

Bortuzzo e Selassiè avevano avuto una relazione durante il programma del “Grande fratello vip” nell’edizione 2021 – 2022, che è terminata poco dopo la fine del reality show. A quanto pare, la ragazza non ha accettato la fine della rapporto con il fidanzato e ha iniziato ad avere atteggiamenti vessatori e aggressivi nei suoi confronti. Alla fine, il nuotatore paralimpico ha deciso di denunciarla: la 27enne è stata quindi sottoposta a divieto di avvicinamento e costretta a indossare il braccialetto elettronico per atti persecutori. Secondo quanto scritto dai pubblici ministeri capitolini nel capo di imputazione, la ragazza ha procurato al suo ex compagno “uno stato d’ansia e di paura e un fondato timore per la sua incolumità, costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, al punto di bloccarla e di non sentirsi libero di spostarsi serenamente e di iniziare una nuova relazione”.