Boom delle Borse europee dopo la “tregua” di Trump. Vola Piazza Affari: l’indice Ftse Mib a + 8,1%

Mercati finanziari

La tregua di Donal Trump sui dazi si fa sentire ‘vistosamente’ sui mercati finanziari: volano le Borse europee e quelle asiatiche. Piazza Affari si prepara a rimbalzare, al pari delle altre Borse mondiali, dopo la pausa di 90 giorni dei dazi decisa dal presidente Usa.

Piazza Affari vola, l’indice Ftse avanza dell’8,1%

In avvio di seduta l’indice Ftse Mib sale del 6,2% a 34.754 punti, la Borsa di Milano preme sull’acceleratore mentre tutti i titoli riescono ad entrare in contrattazione. L’indice Ftse Mib avanza ancora dell’8,1% con rialzi a doppia cifra per molti titoli: Prysmian sale del 14,4%, Stm del 12,5%, Stellantis del 12% mentre tra le banche Unicredit, Intesa e Mps segnano rimbalzi superiori al 10%. Le Borse europee volano sulla scia della chiusura di Wall Street, che ieri ha festeggiato con consistenti guadagni la sospensione dei dazi di 90 giorni decisa da Trump. A Francoforte l’indice Dax avvia gli scambi in rialzo dell’8,19%. Avvio tonico anche per Londra (+5,62%), mentre Parigi limita i guadagni a quota +1,81%.

La Borse asiatiche proseguono il rally e rimbalzano

Euforia dei mercati asiatici dopo l’annuncio del presidente Usa sui dazi. L’Asia brinda alla sospensione con tutte le Borse. Le Borse asiatiche proseguono il rally e rimbalzano in scia ai guadagni di Wall Street alimentati dallo stop di 90 giorni dei ‘dazi reciproci’ su decine di Paesi, tranne la Cina verso cui il tycoon ha inasprito l’aliquota con effetto immediato dal 104% al 125%. L’umore degli investitori non è stato rovinato dall’entrata in vigore dei contro-dazi all’84% di Pechino sui beni made in Usa, peraltro non ritoccati al 105% come era ipotizzabile.

La Borsa di Tokyo conclude la seduta in rialzo

La Borsa di Taiwan rimbalza e vola: l’indice Taiex segna un balzo del 9,3%, a 19.000,03 punti, spinto dai guadagni di circa il 10% dei colossi tecnologici dell’isola Tsmc e Foxconn. La Borsa di Tokyo conclude la seduta in sostenuto rialzo. In recupero dai minimi in un anno e mezzo, in scia alla accelerazione del mercato azionario Usa, brindando alla pausa sui dazi decisa dal presidente Trump. Il listino di riferimento Nikkei segna il secondo maggiore rialzo giornaliero di sempre, con un guadagno del 9,13%, a quota 34.609, e un aumento di quasi 2.900 punti, trainata dalla tecnologia e dal comparto auto.

In calo i future sulla Borsa americana

Cautela negli Usa Dopo il furioso rimbalzo di ieri gli investitori tornano cauti su Wall Street, con i dazi cinesi dell’84% sull’export americano che entrano in vigore, in risposta a quelli del 125% imposti dal presidente Usa Donald Trump a Pechino. I future sulla Borsa americana sono in calo, con il Nasdaq che cede l’1%, l’S&P 500 lo 0,5% e il Dow Jones lo 0,2%.

Cambi, euro in rialzo sul dollaro e in calo sullo yen

Sul fronte dei cambi euro in rialzo sul dollaro e in calo sullo yen questa mattina sui mercati valutari. La moneta unica europea è scambiata a 1,0995 dollari con una crescita dello 0,42% e a 161,1200 yen con una flessione dello 0,47%.