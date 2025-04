Bomba all’università di Narni (che forma i futuri investigatori): c’è la rivendicazione di un gruppo anarchico

Indaga l'antiterrorismo

Un ordigno incendiario è stato rinvenuto e posto sotto sequestro all’interno della Facoltà di Scienze dell’Investigazione e della Sicurezza a Narni, in provincia di Terni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Tra le piste investigative seguite c’è anche quella anarchico-antagonista. Il gesto infatti è stato rivendicato online dal gruppo d’azione ‘Kyriakos Xymitiris’ che sul sito rivoluzioneanarchica.it ha scritto: “Con quest’azione abbiamo voluto colpire un centro di formazione della futura intelligence dello stato italiano”.

La delirante rivendicazione anarchica

«Domenica 30 marzo ci siamo introdotti nella facoltà di Scienze dell’Investigazione e della Sicurezza» a Narni, in Umbria, ed abbiamo collocato un ordigno incendiario nella stanza Laboratorio scena del crimine» si legge nella delirante rivendicazione. «Con quest’azione – proseguono – abbiamo voluto colpire un centro di formazione della futura intelligence dello stato italiano. Stato genocida come ci dimostra la sua cooperazione con lo stato sionista d’ Israele nel massacro del popolo palestinese».

L’allerta rimane alta nel polo universitario di Narni, mentre le forze dell’ordine continuano a monitorare eventuali altri movimenti legati a gruppi anarchici. L’episodio ha riacceso l’attenzione sui rischi legati alla radicalizzazione politica e sul ruolo del web nella diffusione di contenuti estremisti.

L’università di Narni e il corso in investigazione e sicurezza

La bomba arriva a distanza da pochi giorni dall’annuncio che a Narni sarà avviato il corso di laurea specialistica in Scienze per l’investigazione e la sicurezza. L’annuncio è arrivato la settimana scorsa, durante l’inaugurazione della nuova aula studio per gli studenti della sede narnese del Polo scientifico e didattico.

Nella sede di Narni è già da tempo attivo il corso di laurea triennale in Scienze per l’investigazione e la sicurezza e da anni veniva richiesta l’istituzione della specialistica così da permettere agli studenti che conseguono la triennale, di continuare gli studi specialistici nella stessa sede. Ora tale richiesta è stata accolta.

La specialistica sarà anticipata dall’attivazione di un master ponte di sei mesi in Gestione dei rischi sociali che darà diritto al riconoscimento di alcuni esami a chi si iscriverà al biennio che completa il ciclo di studi quinquennali.