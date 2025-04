Bimbo mangia uova di Pasqua avvelenate e muore: erano regali dell’ex del padre. Il biglietto: “Con amore…”

La tragedia

Un bambino è morto dopo aver mangiato uova di Pasqua avvelenate. È successo in Brasile, dove il piccolo di 7 anni è deceduto dopo aver assaggiato i dolci regalati dalla ex fidanzata del padre. Le indagini hanno portato all’arresto della donna, 36 anni, con l’accusa di duplice omicidio. Ricoverate in gravi condizioni sia la sorella di 13 anni, che la madre, Miriam.

L’ingestione delle uova avvelenate aveva immediatamente portato, mercoledì scorso, al ricovero dei due fratelli, con il bimbo che è morto dopo poche ore nell’ospedale di Impertriz. Causa del decesso, secondo i medici brasiliani, è stato uno shock vascolare che ha portato a un’insufficienza di più organi dovuta proprio all’avvelenamento.

Le indagini hanno evidenziato come proprio la madre e i due bambini fossero l’obiettivo dell’ex fidanzata del padre. Secondo quanto riportato da Cnn Brasil, le uova erano state riposte in un sacchetto di plastica e messe su un vassoio con un biglietto di auguri che recitava: “Con amore, a Miriam. Buona Pasqua”. Dopo l’arresto la donna accusata del crimine, Jordelia Pereira, ha ammesso di aver acquistato le uova, ma non di averle avvelenate. Inoltre le telecamere di sicurezza del negozio dove Pereira aveva acquistato i prodotti la mostrano con indosso una parrucca, con il fine di non farsi riconoscere. La donna avrebbe già provato ad avvelenare, con lo stesso modus operandi, la madre dei bambini

A parlare della terribile vicenda, aggiornando sullo stato delle indagini, è stato il segretario del Dipartimento di sicurezza del Maranhao: “Tutte le prove che abbiamo ottenuto suggeriscono che il crimine sia stato motivato dalla vendetta e dalla gelosia, visto che l’ex marito dell’autrice è l’attuale compagno della vittima, che è stata avvelenata insieme ai suoi due figli”.