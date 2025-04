Atp di Montecarlo, super Musetti: l’azzurro vola in finale contro Alcaraz. Domani si gioca la top ten mondiale

Tennis

Non si ferma la corsa di Lorenzo Musetti al torneo Atp Masters 1000 di Montecarlo. Il 23enne toscano, numero 16 del mondo e 13 del seeding, vola in finale grazie al successo in rimonta sul 26enne australiano Alex De Minaur, numero 10 del ranking Atp e 8 del tabellone. Due ore e quaranta minuti di match che si conclude con il punteggio di 1-6, 6-4 7-6 (7-4). L’azzurro vince ancora una volta in rimonta, dopo una partenza lenta, ma stavolta serve il tie-break. Musetti affronterà domani per il titolo in una finale storica il 21enne spagnolo Carlos Alcaraz, numero del mondo e seconda testa di serie. In caso di successo “Lorenzo il Magnifico” azzurro entrerebbe per la prima volta in carriera tra i primi dieci giocatori del mondo.

Partita a più facce per Musetti, che fatica a entrare nel match e perde male il primo set (6-1). Poi Lorenzo cambia passo e nel secondo agguanta diversi punti decisivi. Momento di svolta nel nono game, vinto dall’azzurro con relativo break portato a casa. Musetti serve quindi per il set e riporta tutto in parità, allungando il match al terzo. Prende fiducia, forza ogni palla con coraggio e arriva a servire per il match. De Minaur mantiene però la calma e strappa un break pesantissimo nel decimo game, riportando il confronto in parità (5-5), per compiere il sorpasso (6-5). Poi, il 6-6 e il tie-break (il primo del torneo per entrambi). Lo vince Musetti 7-4, agguantando la prima finale della carriera in un Masters 1000.

Vittoria e bacio alla fidanzata che lo segue in giro per il mondo

Vittoria e bacio alla fidanzata. Nel trionfo di Lorenzo Musetti, per la prima volta in carriera in finale al Masters 1000 di Montecarlo, c’è un’immagine su tutte che ha catturato l’attenzione. Al termine del quarto di finale contro Stefanos Tsitsipas prima e della semifinale con Alex De Minaur, il tennista azzurro è salito sugli spalti e ha baciato la fidanzata, Veronica Confalonieri, che da anni lo segue in giro per il mondo. Nata a Sanremo, 22 anni, lavora nel mondo del design. Dopo essersi laureata all’Istituto Europeo di Design, si è specializzata in grafica, venendo assunta, nel 2019, da Sky. La sua prima passione però è sempre stato lo sport e il tennis in particolare. Proprio grazie alla racchetta Veronica ha conosciuto Musetti, compagno da quattro anni.