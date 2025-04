Andria, madre e figlia muoiono in un incidente d’auto sulla strada provinciale: la ragazza era incinta

Tragedia in Puglia

La giovane donna coinvolta nello schianto si chiamava Margherita Liddo, dopo la corsa in ospedale è deceduta e i medici non sono riusciti a salvare il bimbo che portava in grembo

Due donne, madre e figlia di 62 e 32 anni, hanno perso la vita in un tragico incidente accaduto sulla strada provinciale di Andria e Bisceglie, dove due automobili, una Lancia Y e una Mazda, si sono scontrate bruscamente. La Mazda è finita fuori strada e si è ribaltata e nello schianto sono rimaste ferite anche altre 2 persone. Sul posto sono intervenuti la Polizia locale di Andria, le ambulanze del 118 e i Vigili del Fuoco. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale Trani viva, l’esatta dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale di Trani.

Andria, madre e figlia rimaste uccise nell’incidente: ci sono altri feriti

La giovane donna coinvolta nello schianto si chiamava Margherita Liddo ed era al settimo mese di gravidanza: dopo l’arrivo dei soccorsi è stata trasportata d’urgenza all’ospedale Bonomo di Andria, ma è deceduta non molto tempo dopo il ricovero. I medici hanno anche provato a salvare il feto, ma non è stato possibile. La madre della ragazza, Rosa Mastrototaro, è stata invece trasportata all’ospedale di Barletta, ma anche lei non è riuscita a salvarsi. Anche il marito della donna e padre della ragazza incinta è stato ricoverato nell’ospedale di Barletta con una frattura e la lussazione del femore. La quarta persona rimasta coinvolta è invece il guidatore dell’altra macchina che si è scontrata con la famiglia: si tratta di un uomo di 65 anni proveniente da Andria, che dopo lo schianto è stato portato nell’ospedale della sua città in osservazione con costole rotte ed escoriazioni al volto.

Le parole del sindaco dopo l’incidente

«Non ci sono parole, solo immensa tristezza e costernazione», ha scritto il sindaco di Bisceglie Angelantonio Angarano in un post sui social. «Siamo profondamente addolorati e per la nostra città, è una giornata buia e triste – ha proseguito il primo cittadino – piangiamo la scomparsa di Rosa, Margherita e del bambino che portava in grembo nel tragico incidente stradale che ha portato via vite, sogni, speranze, desideri». «Tutta la comunità biscegliese si stringe intorno alla famiglia delle vittime e agli amici a cui va tutto il nostro calore e il nostro sostegno in questo momento così difficile e delicato» ha poi aggiunto, rassicurando ancora la famiglia delle vittime. «Siamo vicini anche alle persone ferite, augurando loro che possano guarire e superare questo trauma», ha concluso il sindaco, riferendosi alle altre vittime dell’incidente.