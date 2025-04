Al via il Bonus bebè da 1000 euro voluto dal governo: i requisiti richiesti e come fare domanda per i nuovi nati 2025

Il governo fa sul serio

L'Inps rende operative le disposizioni della legge di Bilancio introdotte dal goveno Meloni per supportare le famiglie: una misura 'una tantum' destinata ai nuclei familiari con figli nati, adottati o in affido preadottivo dal primo gennaio 2025. Un'altra risposta concreta dell'esecutivo entra in vigore

Arriva il bonus bebé 2025. L’Inps oggi, lunedì 14 aprile, rende operative le disposizioni della legge di Bilancio 2025, introducendo il contributo ‘Nuovi Nati’. Si tratta di una misura ‘una tantum’ di 1.000 euro ed è destinato ai nuclei familiari con figli nati, adottati o in affido preadottivo dal primo gennaio 2025, con l’obiettivo di sostenere le spese familiari. Il bonus non concorre alla formazione del reddito imponibile e sarà finanziato con 330 milioni di euro per il 2025, aumentando a 360 milioni di euro annui dal 2026. L’Inps monitorerà l’utilizzo delle risorse, comunicando mensilmente i risultati al Ministero del Lavoro e al Ministero dell’Economia. Un’altra risposta alle opposizioni che si affannano inutilmente ad affermare l’inefficacia dll’esecutivo. Il tema dergli aiuti alle famiglie incroci quello della natalità, temi presenti da sempre nell’agenda del centrodestra.

I requisiti per accedere alla domanda per il bonus nuovi nati 2025

In particolare, per accedere al bonus, i genitori richiedenti devono possedere, congiuntamente, i seguenti requisiti di cittadinanza, residenza ed economici. Come prescrive l’ l’Inps:

-I beneficiari possono essere cittadini italiani, di uno Stato membro dell’Unione europea oppure essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o essere titolari di permesso unico di lavoro, autorizzati a svolgere attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi.

-Alla data di presentazione della domanda, il genitore richiedente deve essere residente in Italia.

-Tale requisito deve sussistere dalla data dell’evento (nascita, adozione, affido preadottivo) alla data di presentazione della domanda.

-Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)

-Ai fini dell’accesso al Bonus nuovi nati, è necessario un ISEE non superiore a 40.000 euro annui, escludendo dal calcolo le erogazioni relative all’Assegno unico e universale (AUU).

Come fare domanda per il bonus nuovi nati 2025

La domanda dovrà essere presentata online, tramite il servizio dedicato, entro 60 giorni dalla data di nascita o dalla data di ingresso in famiglia del figlio. In alternativa, può essere presentata tramite l’app INPS mobile, il Contact Center Multicanale oppure gli istituti di patronato. La pubblicazione del servizio online sarà comunicata dall’INPS con successivo messaggio. Ecco i canali dove è possibile presentare la domanda:

– portale web dell’Istituto, www.inps.it, utilizzando la propria identità digitale – SPID di Livello 2 o superiore, CIE 3.0, CNS o eIDAS;

-utilizzando la funzione Bonus nuovi natidisponibile nell’app INPS mobile;

-Contact Center Multicanale, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

-Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

A chi spetta il bonus nuovi nati 2o25

Il Bonus nuovi nati può essere richiesto, in alternativa tra loro, da uno dei genitori, spiega l’Inps nella circolare. Nel caso di genitori non conviventi il Bonus in argomento può essere richiesto dal genitore che convive con il figlio nato, adottato o in affido preadottivo.