Tutti i bonus della manovra 2025: dai 200 euro sugli elettrodomestici ai 1000 euro a neonato

Fisco, famiglie e imprese: dopo una gestazione di circa due mesi, la manovra 2025 del governo Meloni è arrivata al traguardo con il via libera definitivo al Senato: ecco tutti i bonus per gli italiani. Vediamo dunque le misure nel dettaglio e quali sono i benefici concreti per i cittadini.

Taglio alle tasse per 14 milioni di lavoratori

La manovra taglia le tasse ai oltre 14 milioni di lavoratori, rendendo strutturali il taglio del cuneo fiscale per i dipendenti con redditi fino a 40mila euro, una platea di 14,3 milioni di soggetti. Entra a regime anche la riduzione a tre aliquote dell’Irpef accorpando i primi due scaglioni. Interventi questi che pesano per circa 18 miliardi, rappresentando quasi 2/3 dell’intero provvedimento.

Sostegno famiglie: mille euro a neonato

Nella manovra 2025 sono confermate e potenziate le misure sui congedi parentali e tra i bonus viene introdotta anche una ‘Carta per i nuovi nati’ che riconosce 1.000 euro ai genitori con Isee entro i 40mila euro e rafforza il bonus asili nido. Inoltre tra le misure sociali, si rifinanzia per il 2025 la carta ‘Dedicata a te’. Nel computo delle detrazioni si terrà conto del numero dei familiari a carico: più numerosi sono i componenti della famiglia, maggiori sono gli spazi per le detrazioni fiscali.

Bonus elettrodomestici

Nella manovra c’è anche il bonus per l’acquisto di elettrodomestici di elevata efficienza energetica non inferiore alla nuova classe B, prodotti in Europa, con contestuale smaltimento del vecchio. Il contributo dovrà essere non superiore al 30% del costo dell’elettrodomestico e comunque di un massimo di 100 euro, elevato fino a 200 euro per le famiglie con Isee entro 25.000.

Chi assume paga meno tasse

Tra le novità approvate nell’iter parlamentare l’Ires premiale al 5% per le IMPRESE che investono e assumono. Inoltre nel Mezzogiorno si confermano gli incentivi finalizzati all’occupazione dei giovani e delle donne, che saranno riconosciuti anche ai rapporti di lavoro attivati nel biennio 2026-2027. Si conferma anche la decontribuzione per le IMPRESE della Zes e gli incentivi all’autoimpiego nel digitale e del green. Confermata la tassazione agevolata al 5% dei premi di produttività.

Ristrutturazioni casa: detrazioni fino al 50%

Il bonus ristrutturazioni nella manovra, l’ecobonus e il sisma bonus per le prime case è fissato al 50%, mentre per le abitazioni diverse da quella principale la soglia scende al 36%.

Manovra 2025 e bonus, sconti per le produzioni artigianali

In arrivo sconti dal 20 al 50% (inversamente proporzionali a seconda della quantità di birra prodotta) sulle accise delle birre artigianali prodotte da piccoli birrifici con volumi di produzione fino a 60 mila ettolitri annui. Assegnati 100mila euro