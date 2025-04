Al Rione Sanità la speranza arriva anche dai maestri pasticceri: studenti a scuola da Ciro Poppella

Una lezione dolcissima

La piccola vicenda di cronaca cittadina arriva da Napoli, dall’Istituto Alberghiero”D’Este-Caracciolo, nel popolare Rione Sanità, dove il popolare maestro pasticcere Ciro “Poppella” Scognamillo ha spiegato la ricetta del suo successo ai giovani allievi dell’istituto.

Una storia di riscatto e di speranza per un quartiere spesso al centro delle cronache nazionali per fatti criminali e per vicende estreme di degrado e di violenza o, al massimo, per coloriti episodi di folclore cittadino. Stavolta a porre sotto una luce diversa il quartiere reso famoso anche da Totò, sono stati dirigenti e insegnanti dell’istituto scolastico che forma nuove professionalità per il mondo del lavoro.

L’idea vincente è stata quella di proporre una masterclass degna delle migliori scuole di alta cucina e di popolari trasmissioni tv, al maestro pasticcere Ciro “Poppella” Scognamillo. Il nome di Poppella è divenuto un punto di riferimento nell’alta pasticceria, non solo per i classici della cucina partenopea come la ricetta della pastiera, ma in particolare per l’invenzione del “fiocco di neve”, divenuta un vero e proprio fenomeno di costume. Giovedì 3 aprile il maestro Poppella ha condiviso con i giovani allievi dell’istituto alberghiero del Rione Sanità il suo percorso e le sue tecniche.

Un’iniziativa, voluta dalla dirigente scolastica Giovanna Scala, coadiuvata dai docenti Rossella Scomparin, Anastasia Sismundo e Antonio Scarpellino, promossa allo scopo di formare i futuri professionisti della cucina.

«Formare i giovani chef significa investire nel futuro della nostra cultura gastronomica, facendo loro comprendere l’importanza di utilizzare prodotti genuini, rispettare il territorio è fondamentale per creare una cucina che sia non solo eccellente, ma anche responsabile», hanno spiegato dalla scuola dall’Istituto Alberghiero”D’Este-Caracciolo, commentando il successo della masterclass. «Con questa iniziativa – prosegue la note dell’Istituto Alberghiero”D’Este-Caracciolo – la dirigente scolastica e i docenti hanno voluto in mettere al centro i giovani studenti che un domani saranno i testimonial della produzione tradizionale del territorio e di una cucina capace di esprimere alta qualità e innovazione».

