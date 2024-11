Studenti del Rione Sanità di Napoli a lezione di legalità con la Guardia di Finanza

Mercoledì 27 novembre nel popolare Rione Sanità di Napoli gli studenti dell’istituto “D’Este-Caracciolo” saranno testimoni attivi di un incontro formativo di “Educazione alla legalità” e di “Educazione Finanziaria”, organizzato dal ministero dell’Istruzione e del Merito in collaborazione con il Comando provinciale di Napoli della Guardia di Finanza.

L’appuntamento rientra nel protocollo d’intesa tra il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Mim, consistente in incontri nelle scuole di educazione alla legalità ed educazione finanziaria. Un tema particolarmente sentito, alla luce anche dei recenti fatti di cronaca, che hanno riguardato ragazzi dei quartieri in cui opera l’istituto scolastico. L’intento è quello di sensibilizzare i giovani sulla cultura della legalità, declinata nelle sue varie accezioni, nell’ottica di affinare il senso civico e la consapevolezza dell’importanza di perseguire il bene comune.

L’Istituto Alberghiero “D’Este-Caracciolo, situato nel Rione Sanità di Napoli, opera in un territorio complesso e difficile e da anni si pone come obiettivo quello di coltivare un diverso sentimento di appartenenza territoriale, che induca i ragazzi a riconoscersi nella loro storia migliore, piuttosto che nella degenerazione moderna.

L’evento è coordinato dalla dirigente scolastica Giovanna Scala, coadiuvata dai docenti Rossella Scomparin, Anastasia Sismundo e Antonio Scarpellino: l’incontro si terrà presso la sede dell’Istituto situato in via Santa Maria alle Fontanelle nel rione Sanità.

I militari delle Fiamme gialle presenteranno le attività di servizio del Corpo della Guardia di Finanza per affermare la sicurezza economica e finanziaria, convenienza della legalità economica-finanziaria, il contrasto al riciclaggio di denaro e allo spaccio di stupefacenti. Nel corso dell’incontro è prevista anche una simulazione di attività cinofile.

Gli incontri rientrano in un più ampio programma di iniziative di promozione per far maturare la consapevolezza del valore della legalità ai giovani e sul delicato ruolo rivestito dalla Guardia di Finanza a protezione dell’economia sana del paese.