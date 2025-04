A Pordenone stravince Basso di FdI. “È un successo di tutta la città. Sento il peso di rappresentare la premier”

Comunali

Il nuovo sindaco del capoluogo friulano supera il 53%, lo sfidante si ferma al 36. Il governatore Fedriga: confermata la fiducia degli elettori, vince la serietà. Sconfessata la mentalità del va tutto male". Gli auguri del ministro Giuli

Il centrodestra si conferma alla guida di Pordenone, unico capoluogo di provincia al voto, e a Monfalcone. La maggioranza di governo esce vincente dalle urne dell’ultima tornata elettorale in Friuli Venezia Giulia per rinnovare sindaci e consigli di Pordenone, Monfalcone, San Piero d’Isonzo in provincia di Gorizia e Nimis, in provincia di Udine. A Pordenone conquista la fascia tricolore il candidato del centrodestra Alessandro Basso di Fratelli d’Italia, appoggiato da tutta la coalizione, che supera il 53%, contro l’avversario di centrosinistra Nicola Conficone che si ferma sul 36%.

A Pordenone il nuovo sindaco è Alessandro Basso di FdI

Non c’è partita tra gli sfidanti. Fin dai primi scrutini il risultato è chiaro e la forbice tra i due candidati è incolmabile: a due due terzi delle sezioni scrutinate, Basso ha superato il 50% delle preferenze e il comitato elettorale può festeggiare. “Una vittoria che sento sul piano personale e umano”. Sono le prime parole di Basso, quando manca poco al verdetto definitivo che lo incorona nuovo sindaco di Pordenone. “Un risultato oltre le aspettative”, ha detto dichiarandosi molto felice. “È un risultato che non solo rispecchia le previsioni, ma ci regala addirittura soddisfazioni più ampie di quanto ci aspettavamo al termine di una campagna elettorale che è stata molto bella e molto intensa.

Basso: sento il grande peso di rappresentare il premier

E ancora: “Sento il grande ‘peso’ di rappresentare il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il ministro Luca Ciriani, l’ex sindaco Alessandro Ciriani. E il mio impegno è di crescere ulteriormente, di fare ancora meglio in città. Abbiamo dimostrato di saper superare ogni antagonismo. E quel che è più importante, è stata premiata la squadra, ormai collaudata”. Il neosindaco conquista il 53,7%, ottimo il risultato di Fratelli d’Italia che chiude al 21,93% e si conferma il primo partito, più indietro la lega con il 7,7% che supera Forza Italia con il 5,89%). Molto bene le liste civiche che sostengono il candidato sindaco del centrodestra: Pordenone Cambia, lista Ciriani (11,39%), Pordenone Civica (8,94%). Nicola Coficoni non va oltre il 35,82%, nella coalizione di centrosinistra il Pd ottiene il 19,91%, Italia Viva deve accontentarsi del 1,5%. Seguono Un’Altra Pordenone C’è (1,34%), Il Bene Comune (5,44%), Pordenone in Salute (6,83%).

Nel 2027 l’onore di guidare la Capitale italiana della Cultura

A Monfalcone si è tornati alle urne in anticipo perché l’ultimo sindaco eletto, Alessandro Ciriani di Fratelli d’Italia, nel 2024 è stato eletto a Strasburgo. Soddisfatto il governatore della Regione, Massimiliano Fedriga, che plaude alla grande fiducia da parte dei cittadini. “Il voto di Monfalcone è il risultato di una buona amministrazione, del lavoro fatto in questi anni, che ha cambiato in modo radicale la città. Dobbiamo rispondere a questa fiducia con la serietà del governare, e con il senso istituzionale di dare risposte ai cittadini”.

Fedriga: è il risultato di una buona amministrazione

E ancora: il voto sconfigge tutta “quella mentalità per la quale la propaganda del dire che tutto va male, del comitatismo a prescindere, non premia nemmeno più elettoralmente. La gente premia la serietà, quando si racconta la verità, magari anche difficile, e questi risultati dimostrano proprio questo. Quindi è confortante non solo per il centrodestra, ma dal mio modo di vedere anche per il modo di fare politica”. Tra i primi ad augurare buon lavoro al neo-sindaco il ministro della Cultura Alessandro Giuli. “Al sindaco di Pordenone Alessandro Basso vanno le mie calorose congratulazioni e l’augurio di fare un ottimo lavoro, a cominciare dall’organizzazione della Capitale della Cultura 2027. Sono stato la settimana scorsa nel capoluogo friulano – dice il ministro – e ho potuto verificare da vicino la buona amministrazione della città che si protrae da 9 anni e il gradimento del neo sindaco. Un successo per tutti i pordenonesi”. A Nimis eletto sindaco Fabrizio Mattiuzza, a San Pier d’Isonzo Denise Zucco.