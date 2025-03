Ventotene, Mastandrea attacca la premier: “E’ un’attrice, ha recitato un testo scritto da altri…” (video)

L'attore "compagno"

“Non è roba sua, non viene da lei. Lei è una bravissima attrice, però lì si vede che gliela avevano un po’ scritta. Non mi sembra roba sua”. L’ultimo della lunga serie di “compagni” offesi dalle parole di Giorgia Meloni sul Manifesto di Ventotene è l’attore Valerio Mastandrea, protagonista di molti film di successo, che l’altra sera, a “Propaganda Live“, si era esibito nel pezzo dell’offeso. Un uomo di sinistra, da sempre, che però già nel 2021 si era esibito, nel corso di un programma, nella lettura di un monologo di Meloni sul Global Compact in una vecchia puntata di “Contiene Parolacce”, interpretandolo in maniera satirica. Il testo riguardava l’accordo internazionale sull’immigrazione, e le posizioni politiche di Meloni in merito. Le parole che aveva usato Mastandrea erano state forti e ironiche, giocando sull’idea di rendere il discorso di Meloni più drammatico e esagerato, portando l’attenzione su alcune sue dichiarazioni che apparivano come nazionaliste e dure nei confronti dell’immigrazione. Tipo, a proposito dei migranti, “la barbarie che ci arriva da fuori”…

Ventotene, il video di Mastandrea che attacca la Meloni