Usa, la crisi delle uova, prezzi fuori controllo: ora Washington chiede aiuto alla Danimarca e alla Ue

Emergenza alimentare

Gli Stati uniti stanno affrontando una grave “crisi delle uova”, nonostante le rassicurazioni di Donald Trump. I prezzi di questi alimenti sono aumentati vertigionasemente e secondo Danske Aeg, l’associazione danese di riferimento per il settore, gli Usa avrebbero chiesto alla Danimarca e ad altri paesi europei di concedere l’esportazione delle uova per contrastare l’emergenza. La richiesta di aiuto da parte del dipartimento dell’Agricoltura degli Stati Uniti (Usda) è arrivata insieme all’imposizione dei dazi da parte degli Usa nei confronti degli stati europei, in una sfida commerciale che è appena cominciata. Inoltre, Trump in passato aveva minacciato sanzioni economiche contro la Danimarca se questa non avesse acconsentito all’annessione della Groenlandia agli Stati Uniti: Il presidente americano aveva persino ribadito che l’unione con l’America sarebbe avvenuta in un modo o nell’altro, sebbene il territorio sia autonomo e legato a uno stato membro dell’Ue.

Nel frattempo, i prezzi delle uova in America hanno raggiunto livelli altissimi, anche a causa di un’epidemia di influenza aviaria. Nonostante la promessa di Trump sull’abbassamento dei costi di questo alimento sin dal primo giorno del suo mandato, a febbraio i prezzi sono cresciuti del 59% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Gli Usa in crisi per la mancanza di uova mandano una richiesta d’aiuto

Una lettera inviata da un rappresentante dell’Usda in Europa, attenzionata da Reuters e citata dal Guardian, chiedeva agli stati produttori di uova alcune informazioni sulla loro capacità e disponibilità di esportazione verso gli Stati uniti. “Stiamo ancora aspettando di ricevere maggiori indicazioni da Washington sui prossimi passi, ma avete una stima del numero di uova che potrebbero essere fornite agli Stati Uniti? – reclamava il funzionario americano nella lettera – Washington sta cercando di ottenere una stima della quantità che potrebbero effettivamente procurarsi”. L’associazione Danske Aeg ha annunciato che esaminerà la proposta, anche se momentaneamente non c’è una sovrapproduzione di uova. “C’è una carenza di uova a livello globale, poiché il consumo è in aumento e molti Paesi sono colpiti dall’influenza aviaria”, ha poi aggiunto l’associazione.

La Danimarca chiede spiegazioni agli Usa mentre la Turchia si è già impegnata

Un portavoce di Danske Aeg ha spiegato che il consorzio ha richiesto maggiori informazioni sulle condizioni di tale accordo, per poi sottolineare che le esportazioni verso gli Usa sono complicate per le normative d’igiene e a causa di altri fattori. Nel frattempo, la Turchia ha reso noto di aver iniziato un’esportazione di 15mila tonnellate di uova verso gli Usa. La segretaria americana all’Agricoltura, Brooke Rollins, ha annunciato il mese scorso un progetto per cercare uova importate assieme a un impegno economico da 1 miliardo di dollari per sconfiggere l’influenza aviaria.