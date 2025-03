Ucraina-Russia, tra scambi di accuse e ostilità in corso, Trump irrompe sulla scena: “Abbiamo i contorni di un accordo”

Del resto, è chiaro che il coinvolgimento dell’Onu nelle operazioni di peacekeeping in Ucraina sarebbe solo una parte del meccanismo ipotizzato per fornire a Kiev le garanzie di sicurezza. Un’ipotesi a cui i volenterosi stanno lavorando attivamente e su cui, si apprende da chi segue il dossier, l’intenzione è quella di costruire 4 livelli d’interposizione. Che il Tgcom24 riassume ed enuclea in questi termini: «I caschi blu dell’Onu, provenienti da Paesi non europei, dovrebbero schierarsi nella zona demilitarizzata per osservare il rispetto della tregua. Il secondo anello sarebbe costituito dalle forze ucraine. Il terzo dal contingente dei volenterosi, magari al confine occidentale ucraino. Il quarto sarebbe il backstop Usa.

Insomma, tirando le somme: il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, annuncia progressi significativi verso la risoluzione del conflitto in Ucraina, affermando che «molte parti dell’accordo sono già state concordate». E che un cessate il fuoco completo è atteso «molto presto» dopo le sue conversazioni con i presidenti di Russia e Ucraina, Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky.

Parallelamente, Trump dichiara che gli Stati Uniti firmeranno a breve un accordo con l’Ucraina riguardante minerali e risorse naturali, con l’obiettivo di potenziare la produzione americana di minerali critici e fornire assistenza finanziaria a Kiev. Questo accordo prevederebbe l’accesso degli Stati Uniti alle entrate delle risorse naturali ucraine e la creazione di un fondo per gli investimenti nella ricostruzione, sebbene i dettagli specifici non siano stati resi noti.

Guerra e pace in Ucraina, l’impegno di Trump, lo scetticismo di Zelensky

Eppure, nonostante questi sviluppi, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso scetticismo riguardo all’efficacia di una missione di peacekeeping delle Nazioni Unite nel garantire un accordo di pace duraturo. Zelensky ha sottolineato che solo truppe internazionali addestrate al combattimento potrebbero assicurare il rispetto da parte della Russia di un eventuale accordo di pace, mettendo in dubbio la capacità dei caschi blu dell’Onu di svolgere efficacemente questo ruolo.

Macron insiste per una Missione europea in alternativa a quella dell’Onu

Inoltre, il presidente francese Emmanuel Macron ha proposto una missione europea in alternativa a quella dell’Onu, promuovendo una coalizione di Paesi disposti a inviare soldati per garantire la sicurezza in Ucraina. E per questo, Macron ha convocato un vertice a Parigi per il 27 marzo proprio per discutere questa proposta.

Zelensky: «La guerra non può essere conclusa con un pezzo di carta e qualche firma»

Da parte sua, contestualmente, Zelensky ha enfatizzato la necessità di misure deterrenti solide. Come un contingente internazionale ben armato e supportato dall’intelligence alleata, per garantire una pace stabile e duratura. Ha inoltre espresso scetticismo sull’efficacia dell’Onu senza un forte mandato militare. Sottolineando che «la guerra non può essere conclusa con un pezzo di carta e qualche firma». E che un cessate il fuoco senza garanzie può essere riacceso in qualsiasi momento.

Trump annuncia progressi verso un accordo di pace, ma Zelensky rimane cauto

Così, mentre le trattative continuano, l’Ucraina ha subito nuovi attacchi. Tra cui un massiccio attacco di droni russi alla città portuale di Odessa. Attacco che ha causato diversi feriti e ingenti danni materiali durante la visita del presidente ceco Petr Pavel. Zelensky ha quindi sollecitato sanzioni più severe per esercitare maggiore pressione sulla Russia. E affinché Mosca si impegni davvero a fondo nei negoziati. In conclusione, mentre Trump annuncia progressi verso un accordo di pace in Ucraina. E un imminente accordo sulle risorse minerarie, Zelensky rimane cauto riguardo alle soluzioni proposte. Sottolineando la necessità di garanzie concrete. Come di una forza internazionale robusta per assicurare una pace duratura nel Paese.