Trump presenta il nuovo jet militare F-47: “Sarà il più letale mai realizzato” (video)

Prodotto dalla Boeing

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha annunciato il progetto per un nuovo caccia da combattimento di nuova generazione, denominato F-47. Durante un evento organizzato alla Casa Bianca assieme al segretario alla Difesa, Pete Hegseth, Trump ha detto che sarà il caccia “più potente al mondo: nulla ci va anche solo vicino”.

Il presidente ha aggiunto che una versione sperimentale dell’aereo ha volato già per quasi cinque anni. Lo sviluppo, ha aggiunto, sarà guidato dalla società Boeing. “Al termine di una rigorosa competizione tra alcune tra le più grandi societa’ aerospaziali statunitensi, il contratto sarà affidato a Boeing”, ha precisato.

F-47 in omaggio al 47mo presidente della storia d’America

La produzione sarà concentrata a St. Louis, Missouri. Nel corso della conferenza, Trump ha anche commentato le polemiche attorno a Elon Musk e ai rapporti con la Cina, definendo “fake news” le voci su presunti piani militari visionati da Musk. E ha aggiunto: “Considero terroristi quelli che attaccano Tesla”.

Boeing si è quindi aggiudicata l’appalto per il caccia stealth di prossima generazione dell’Air Force, e Donald Trump (47 presidente Usa) ha detto si chiamerà appunto F-47. Il contratto mira a sviluppare il sostituto del jet F-22, che è operativo da circa due decenni, con un nuovo aereo più avanzato in grado di operare insieme a droni senza equipaggio.

Il nuovo caccia da combattimento F-47 garantirà “il dominio aereo statunitense per generazioni a venire”. Lo ha detto il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, durante l’annuncio del progetto alla Casa Bianca. “Abbiamo avuto gli F-15, gli F-16 e poi gli F-18, gli F-22 e gli F-35: oggi, con il nuovo caccia F-47, mandiamo un messaggio chiaro ai nostri alleati. Non andiamo da nessuna parte, e saremo in grado di proiettare il nostro potere su scala globale per generazioni”, ha affermato.

“Praticamente invisibile e dalla potenza ineguagliabile”

Gli Usa avevano frenato sulla decisione in dicembre, lasciando l’onere e l’onore alla nuova amministrazione. A stimolare la ripresa del progetto è stata anche la presentazione da parte della Cina di due aerei di sesta generazione: privi di code e di stabilizzatori verticali e orizzontali per dare, in teoria, al velivolo un’enorme manovrabilità e presuppone un completo controllo del assetto da parte di computer di volo estremamente sofisticati. Un brusco risveglio che ha costretto all’accelerazione sull’F-47 che sara’ il loro principale avversario. L’annuncio e’ una manna per la Boeing, che ha affrontato un anno difficile, in cui ha affrontato un lungo sciopero dei lavoratori e problemi di sicurezza sui suoi aerei di linea civili.

Le azioni della Boeing oggi sono in rialzo alla Borsa di New York, guadagnando il 4,78% e raggiungendo i 181,09 dollari. Lo sforzo dell’NGAD era stato messo in pausa nel 2024 per problemi di costi, uno dei principali obiettivi dell’amministrazione Trump.

L’F-47 sostituira’ l’F-22 Raptor, dotato di tecnologia stealth, un alto grado di manovrabilità e la capacità di supercruise e cioè di mantenere un volo supersonico senza postbruciatori. Non si sa molto delle capacità dell’F-47, ma Trump ha detto che il nuovo jet sarà “praticamente invisibile”, con una manovrabilità e una potenza ineguagliabili e la capacità di volare “con molti droni, quanti ne vogliamo, e questo è qualcosa che nessun altro aereo può fare”.