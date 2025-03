Trump fa rimuovere da un ufficio un suo ritratto “distorto”. E ironizza: “Che caso, quello di Obama è bellissimo…”

Arte e politica

La bellezza, si sa, non è quasi mai oggettiva, così come la percezione dell’arte. Ma Donald Trump, in quel ritratto affisso negli uffici del Colorado, ha visto un attacco politico personale e ha chiesto di farlo rimuovere. “Quando inizio a dipingere un ritratto, è il ritratto, la somiglianza e l’essenza del soggetto che cerco di ritrarre. Qualsiasi sentimento personale su un soggetto non è rilevante e viene lasciato fuori dallo studio”, si è difeso il pittore, ma il presidente Usa non ne ha voluto sapere e ha chiesto che il Colorado rimuova il suo ritratto “deliberatamente distorto” esposto nel Campidoglio statale.

Trump e il ritratto sgradito: “Ma quello di Obama è stato fatto bello…”

“Nessuno ama una brutta foto o un brutto ritratto di sé, ma quello in Colorado, nel Campidoglio dello Stato, affisso dal governatore insieme a quelli di tutti gli altri presidenti, è stato deliberatamente distorto a un livello che persino io, forse, non avevo mai visto prima,” ha scritto Trump ieri su Truth Social. “L’artista ha realizzato anche il ritratto del presidente Obama, ed è bellissimo, ma il mio è davvero il peggiore. Deve aver perso il suo talento con l’eta’”, ha scritto il presidente.

Trump ha aggiunto che preferirebbe non avere alcun ritratto affisso al Campidoglio del Colorado, piuttosto che quello attualmente esposto, e ha sostenuto che molti cittadini dello Stato abbiano contattato le autorità per chiedere di modificarlo o rimuoverlo. Poi dall’attacco sull’arte è passato all’attacco sul crimine. “Mi rivolgo a loro nome al governatore (del Colorado), il radicale di sinistra Jared Polis, che è estremamente debole sulla criminalità, in particolare per quanto riguarda il Tren de Aragua, che ha praticamente preso il controllo di Aurora (Non preoccupatevi, l’abbiamo salvata!), affinché lo rimuova”, ha scritto Trump. “Jared dovrebbe vergognarsi di se’ stesso”, ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. Trump ha fatto riferimento all’organizzazione criminale di origine venezuelana Tren de Aragua (TdA), che lo scorso anno si era radicata ad Aurora, in Colorado. Il presidente ha recentemente invocato l’Alien Enemies Act per deportare quasi 300 presunti membri del gruppo.