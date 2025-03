Terremoto devastante in Myanmar e Thailandia: magnitudo 7,7. A Bangkok è crollato un grattacielo

Bangkok trema

Un potente terremoto di magnitudo 7,7 sulla scala Richter ha colpito la parte centrale di Myanmar. Lo ha annunciato il Servizio geologico degli Stati Uniti (Usgs). La scossa è stata registrata 16 chilometri a nord-ovest della città di Sagaing, a una profondità di 10 chilometri, intorno alle 14.20 ora locale (le 7.20 italiane), ha dichiarato lo Usgs. Danni sono stati segnalati anche a Bangkok, la capitale della vicina Thailandia. Nella capitale Naypyidaw, le strade sono state deformate dal movimento tellurico e pezzi di soffitto sono caduti dagli edifici, hanno osservato i cronisti sul posto. Un ospedale di Naypyidaw, la capitale del Myanmar, è stato dichiarato “area con molte vittime”.



Chiusi tutti gli aeroporti della Thailandia

Gli aeroporti di tutta la Thailandia, a partire dallo scalo intercontinentale di Bangkok, hanno sospeso le operazioni a causa del potente terremoto nella regione. Lo ha riportato oggi il quotidiano The Nation. Un terremoto di magnitudo 7,7 ha colpito il Myanmar, con scosse avvertite in cinque paesi confinanti, inclusa la Thailandia. A Bangkok è crollato un grattacielo in costruzione, lasciando intrappolate decine di operai tra le macerie. Sarebbero circa 43 le persone dichiarate disperse dopo il crollo di un edificio di 30 piani a Bangkok, in Thailandia, a causa delle due violenti scosse, di magnitudo 7,7 e 6,4, con epicentro nel Myanmar. Lo riportano i media locali.

Terremoto in Myanmar: i precedenti

I terremoti sono relativamente comuni in Myanmar, dove tra il 1930 e il 1956 si sono verificati sei sismi di magnitudo 7 o superiore in prossimità della faglia di Sagaing, che attraversa il centro del Paese da nord a sud. Nel 2016, un terremoto di magnitudo 6,8 sulla scala Richter ha scosso l’antica capitale Bagan, nel centro del Paese, uccidendo tre persone e provocando il crollo delle pareti dei templi di questa destinazione turistica. Nel novembre 2012, un terremoto di magnitudo 6,8 ha colpito il centro del Paese, uccidendo 26 persone e ferendone altre centinaia.

Il sisma avvertito anche in Cina

Il violento terremoto che ha colpito la Birmania è stato misurato in magnitudo 7.9 dal China Earthquake Networks Center (Cenc), secondo cui la scossa è avvenuta alle 14:20 locali (7:20 in Italia). Il sisma è stato avvertito in modo netto anche nella provincia cinese dello Yunnan, al confine con la Birmania, in base a quanto riferito dal network statale Cctv.