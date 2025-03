“Più Alto, Più Oltre”: la due giorni del Comitato 10 febbraio su esuli, foibe e impresa di Fiume

A Gardone Riviera

Fra gli appuntamenti del 15 e 16 marzo il convegno “1915-1945-1975: tre anniversari del '900 e le tragedie del confine orientale". Olmi (C10F): "Sfidiamo negazionisti e giustificazionisti, andando oltre gli steccati"

Una due giorni di cultura e confronto per ricordare gli esuli dal confine orientale, i martiri delle foibe e l’impresa di D’Annunzio a Fiume. È “Più Alto, Più Oltre”, l’evento organizzato dal Comitato 10 Febbraio che si svolgerà sabato 15 e domenica 16 a Gardone Riviera, in provincia di Brescia. «Un appuntamento in riva al Lago per riflettere, proporre, organizzare», ha sottolineato il presidente nazionale del C10F Silvano Olmi, spiegando che «affronteremo diversi argomenti: oltre a D’Annunzio e all’Impresa di Fiume, infatti, analizzeremo l’entrata dell’Italia, nel 1915, nella Grande Guerra; la seconda ondata degli infoibamenti nel 1945 e l’infausto Trattato di Osimo del 1975, con il quale la Jugoslavia comunista acquisì definitivamente anche la Zona B e l’Italia perse tutta l’Istria».

Una «sfida a negazionisti e giustificazionisti», andando oltre gli steccati

«Come recita lo slogan della due giorni – ha proseguito Olmi – guarderemo oltre gli steccati ideologici e voleremo più in alto, perché non vogliamo rimanere rinchiusi in vecchie logiche che non ci appartengono. La nostra – ha concluso il presidente del Comitato 10 Febbraio – è una sfida ai negazionisti e ai giustificazionisti, nel ricordo di Norma Cossetto, dei martiri delle foibe e degli esuli dal confine orientale d’Italia».

“Più Alto, Più Oltre”: il programma della due giorni organizzata dal Comitato 10 Febbraio

Il programma della manifestazione inizia sabato 15 marzo, alle ore 10, a Palazzo Wimmer di Gardone Riviera, con una conferenza storica curata dal Gruppo “Quis Contra Nos?” dal titolo “Gabriele D’Annunzio e Riccardo Frassetto, Primo Giurato di Ronchi. Dall’Impresa di Fiume al Vittoriale degli Italiani”. Nel pomeriggio dello stesso giorno, alle 16, presso l’Auditorium del Vittoriale degli Italiani, si svolgerà l’assemblea nazionale degli iscritti al C10F, con un interessante ordine del giorno e tante proposte di iniziative da avviare o consolidare nei prossimi mesi.

Il giorno successivo, domenica 16 marzo, sempre nell’Auditorium del Vittoriale degli Italiani, si terrà una conferenza dal titolo: “1915-1945-1975: tre anniversari del Novecento e le tragedie del confine orientale”. Un convegno che ha ricevuto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Comune di Gardone Riviera. Interverranno Marco Cimmino (scrittore e studioso della Prima Guerra Mondiale) sul tema “Il Trattato di Londra e le motivazioni dell’intervento dell’Italia nel primo conflitto mondiale”; Marino Micich (storico, saggista, direttore dell’Archivio Museo storico di Fiume e della Società di studi fiumani) su “Le vittime delle foibe giuliane. Una storia a lungo rimossa”; Davide Rossi (avvocato e professore dell’Università degli Studi di Trieste e vice presidente della FederEsuli) su “Parigi, Londra, Osimo: il triste epilogo di una storia già scritta”. Chiuderà Silvano Olmi (giornalista e scrittore, presidente nazionale Comitato 10 Febbraio), che trarrà le conclusioni con un intervento dal titolo “Il Ricordo che non tramonta: tre anniversari per non dimenticare”.